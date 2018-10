"¿Policías en Cataluña? Como en Euskadi hace 20 años"

En el día de los Ángeles Custodios, hablamos en Cope Santiago con el portavoz del Sindicato Unificado de Policía en nuestra ciudad, Abel Lobato. Esta central se ausentó por segundo año consecutivo del acto institucional para no coincidir con los representantes del gobierno local, a los que reprochan que no hayan respaldado a los agentes desplegados en Cataluña y se hayan alineado con secesionistas e independentistas. Abel Lobato espera que en un par de años se puedan cubrir las 60 plazas de policías pendientes en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago. Dejó patente también el enfado que ha generado la supresión del aparcamiento de motos junto a las dependencias policiales: en contra de lo que afirmaron desde el concello, Lobato asegura que no hubo petición desde comisaría para que se tomase esta decisión "por motivos de seguridad".