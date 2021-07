La Policía Nacional detiene a una pareja en Santiago por estafar a más de 100 ciudadanos extranjeros

La Policía Nacional de Santiago de Compostela ha informado de la detención de una pareja acusada presuntamente de cometer varios delitos de estafa, intrusismo profesional, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores y el favorecimiento de la inmigración irregular al hacerse pasar por abogados especializados en el ámbito de extranjería.

La investigación, bautizada como 'Operación Papiro', empezó a raíz de una queja puesta por un ciudadano extranjero en el Ilustre Colegio de Abogados, alegando que había contratado y pagado los servicios de una abogada especializada en marzo de 2020 y, aun así, su expediente seguía siendo rechazado por las autoridades españolas.

A raíz de estas informaciones, los investigadores consiguieron seguir el hilo hasta dar con una mujer que se hacía pasar por abogada a pesar de no estar colegiada y descubriendo, con ello, a un gran número de afectados, que por el momento se sabe que traspasan el centenar.

Fue así como se descubrió que la citada pareja ofrecía sus servicios como abogados aprovechando el desconocimiento de las víctimas sobre las leyes españolas, al mismo tiempo que se beneficiaban por la situación generada por la Covid-19, especialmente durante los primeros meses de confusión.

Según han informado desde el cuerpo de seguridad, este fue el caldo perfecto para los estafadores, ya que con el inicio de la pandemia todos los trámites de extranjería se realizaban con cita previa, situación de la que muchos se aprovechaban, siendo el delito más habitual la reventa de citas previas ante la dificultad de obtener una de la manera tradicional, motivo por el cual se había conseguido detener a varias personas en toda España.

Sin embargo, la forma de actuar de esta pareja era diferente, ya que lo que vendían era un supuesto servicio de especialistas en materia de extrajería, prometiendo la puesta en marcha de diversos trámites para la obtención y renovación de tarjetas de residencia, nacionalidades e, incluso, asegurando que se podrían agilizar los trámites, estrategia que utilizaron para presuntamente realizar estos delitos y estafar, por el momento, a más de un centenar de personas.

Ambos captaban a las victimas bajo la excusa de ayudar con estos tramites, actuando en varias zonas de la provincia como Ames, Ribeira, A Coruña o Santiago. Posteriormente las citaban delante de las puertas de organismos oficiales como comisarias de policía o oficinas de extranjería, con el objetivo de dar credibilidad a su trabajo.

Una vez convencidos, las víctimas debían pagar por las gestiones cantidades que oscilaban entre los 50 y los 200 euros, que en ocasiones se entregaban en mano y, en otras, a través de transferencias a cuentas de terceros o mediante la aplicación de pagos 'Bizum'.

Los arrestados lo tenían todo muy pensando, ya que adoptaban medidas para no ser localidazos como cambios de domicilio constantes, el uso de vehículos a nombre de terceros o el no repetir los lugares de reunión, que habitualmente eran cafeterías, ya que no disponían de despacho propio.

Del mismo modo, tampoco figuraban colegiados como letrados en ningún Colegio de Abogados de España y tal y como ha informado el cuerpo policial, ni mucho menos figuraban como representantes en materia de extranjería.

Por el momento no ha trascendido el numero total de afectados, aunque se sabe que son más de 100 personas, ni tampoco el montante final de dinero sustraído.

De hecho, la investigación, realizada por funcionarios adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Santiago de Compostela, todavia no se da por concluída, aunque los arrestados ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Santiago de Compostela, que es el encargado de llevar el caso.