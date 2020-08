Polémica en las redes sociales por la eliminación de los árboles en Conxo

Los vecinos de Conxo lo denunciaron hace unos meses: los árboles de la plaza, frente a la Iglesia, desaparecerían. No estaban contemplados en el proyecto de reforma de la zona que está ejecutando la Xunta de Galicia.

Entre las intervenciones destaca la actuación singular en esa plaza de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Conxo, para darle una dimensión más humana al espacio público, convirtiéndolo en un pequeño “Obradoiro” de acogida de peregrinos y vecinos. Esta plaza se prolongará hasta el centro social, la escuela infantil y centro de salud, manteniendo el crucero en su actual situación.

En este punto, las obras continúan y los encargados del proyecto alegan que se explicaron las actuaciones a los vecinos en una reunión celebrada en el propio barrio. Los habitantes de la zona, en ese momento, no alegaron nada al respecto, a pesar de que en la reforma los árboles ya no aparecían reflejados y así se les trasladó.

Semanas más tarde arrancaba una campaña en la plataforma Change.org de recogida de firmas para tratar de impedir la tala de los ejemplares. Desde la Consellería de Infraestructuras se explicó que se iban a trasplantar. El que se taló en las últimas horas era un árbol de gran porte que, según las autoridades, presentaba problemas.

El vídeo del momento de la tala lo subían desde la Asociación de Defenda do Patrimonio Galego, Apatrigal. Las reacciones no se han hecho esperar.

Cada semana prodúcese en Galicia un #arboricidio e hai un #arboricida responsable



Temos solicitado á @AcademiaGalega inclúa eses dous termos no dicionario galego, como xa esisten no da @RAEinforma



Aínda non sabemos se o incluíron @GxDRadioGalega@QuiqeMonteagudopic.twitter.com/PXDB7JgYzB