¿Podrían volver los fuegos a la Catedral?

Los fuegos desde Raxoi tienen los días contados.

Este será el último Apóstol en que veremos que los fuegos se tiran desde Raxoi. El alcalde socialista Xosé Sánchez Bugallo manifiesta su intención de que se retome la pirotecnia desde la Catedral aunque, de no ser posible debido a las restricciones de Patrimonio, se buscarán alternativas.

Lo que sí es seguro es que el año que viene se recupera la proyección en la fachada catedralicia y no en Raxoi. "Quérolle ben ao Pazo", decía Bugallo, pero el símbolo aquí es la basílica compostelana y el vídeo mapping y el show audiovisual parece que no dañarían la piedra. Conviene recordar que ahora ya no hay andamios que impidan el disfrute de esa parte de los Fuegos del Apóstol.

PREGONERO, MAÑANA

Queda poco para las fiestas, arrancarán en 8 días, el viernes que viene, día 19 de julio. Una semana antes, es decir, mañana, conoceremos al pregonero. Bugallo decía ayer que le tocó convencerlo, pero le deja al concejal de Fiestas de Santiago, Gonzalo Muíños, la exclusiva de anunciar su nombre, así que esperaremos.

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

Ayer de nuevo se daban cita los mandos policiales, la subdelegación del gobierno en la provincia de A Coruña y las autoridades municipales para cerrar el dispositivo de seguridad de las fiestas del Apóstol y constatar que Santiago de Compostela es una ciudad segura. Suena tópico típico, pero se constata tras conocerse las estadísticas de delitos.

Además en el encuentro de ayer se daban detalles del dispositivo de este Apóstol, que será prácticamente igual al del año pasado. Además de los refuerzos en los cuerpos local y nacional de la Policía, habrá 70 agentes de la unidad de intervención.

OKUPAS EN LA ZONA HISTÓRICA

Sobre otros asuntos que atañen a la seguridad: el problema de los okupas en zona histórica. Dice el alcalde Sánchez Bugallo que es conocedor de la problemática y asegura que solo puede pedir agilidad a la justicia: sin una resolución judicial no puede haber desalojo policial.

Especialmente preocupante el último caso conocido en Pelamios, donde varios pisos han sido ilegalmente ocupados y los vecinos denuncian problemas de convivencia. Parece que tocará esperar a lo que decida la justicia.