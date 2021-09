A Pobra se prepara para unas Fiestas del Nazareno condicionadas, un año más, por la pandemia

La localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal comienza este viernes con el programa de las Fiestas del Nazareno, declaradas de Interés Turístico de Galicia que, por seugndo año consecutivo, se verán condicionadas por la pandemia y las medidas de seguridad sanitaria que van a regir en todos los actos programados.

Así, la principal repercusión será que, un año más, no se celebrará latradicional procesión de las Mortallas o Mortaxas, donde los penitentes sacan en procesión ataúdes, en algunos casos ocupando su interior, con los que piden a la imagen del Nazareno interceda en sus ruegos o agradecen el haber visto cumplidas los realizados antes.

Lo que no significa que la imagen no vaya a salir en procesión, como es tradición secular cada tercer domingo de septiembre, porque será trasladada el domingo desde la Iglesia de Santiago do Deán hasta la Plaza de Alcalde Segundo Durán, donde se celebrarán tres misas de campaña a lo largo de la mañana, siendo la Misa Solemne a las 13.15 horas, presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio.









Unas misas de campaña a las que habrá que acceder con el código QR que desde hace unos días se pueden solicitar en el ayuntamiento de A Pobra.

Las celebraciones religiosas se verán acompañadas de un porgrama de actos muy reducido preparado por el consistorio pobrense y que consistirá en varios conciertos y animación musical de las calles que comienzan este viernes 17 de septiembre y se extienden hasta el lunes, 20.