Ni la pandemia ha podido con la evolución en positivo de la Formación Profesional: la media de inserción laboral de los titulados en FP en Galicia alcanzó el 85% en 2021. Pero casi cualquier dato relacionado con este modelo formativo es un síntoma de éxito, porque en el 70% de las familias profesionales, la empleabilidad supera el 80%. Tampoco es cosa de mayores o jóvenes: en todos los tramos de edad, la inserción de los titulados en FP está por encima de ese mismo porcentaje, y son todavía más, el 85% de los encuestados, los que afirman que están satisfechos con la formación recibida.

Así se recoge en el Informe sobre Inserción Laboral del Alumnado de FP elaborado por la Xunta, con un análisis exhaustivo con alumnos que finalizaron sus estudios en el curso 2017/18.

La palma se la lleva la FP Dual: el 70% del alumnado se queda a trabajar ya en la empresa en la que ha realizado el módulo y la inserción laboral está en este caso en el 97%. En la presentación del documento, el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, destacaba que "hai algún grao universitario que se aproxima, pero do conxunto dos graos universitarios, non hai na Universidade un 97% de empregabilidade nunca. E estamos falando do total dos ciclos, a media do total dos ciclos, por tanto, a Formación Profesional é un valor seguro", afirmou.

Según los datos que recoge el infome, la probabilidad de encontrar trabajo es casi segura si los estudiantes pertenecen a las familias de energía y agua (94,4%), marítimo pesquera (93,5%), instalaciones y mantenimiento (92,9%), agraria (90,6%), transporte y mantenimiento (90,5%) y fabricación mecánica (90,2%).

Feijóo recordó que, en los últimos diez años, la Comunidad lleva haciendo una "apuesta estratégica por una enseñanza, cuyas cifras ponen de manifiesto su prestigio, su empleabilidad y su adaptación a la realidad de la sociedad".

El Consello de la Xunta aprobará esta semana la estrategia de FP para los próximos años, con la que se quiere seguir impulsando esta formación, con nuevos másters o la creación del Centro Galego de Innovación en FP, que estará en Ourense.

Ese espacio está llamado a ser "una referencia en el norte de España", con la incorporación de enseñanza en realidad virtual, impresión 3D o industria 4.0.