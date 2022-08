La Plaza del Obradoiro se queda muda en homenaje a Jorge

Sonaron las campanas, los bomberos se quitaron los cascos y la plaza se quedó muda a pesar de que era mediodía y estaba de bote en bote. Tres minutos de silencio en homenaje a Jorge, el joven aprendiz que ayer martes salía por primera vez a una intervención en fuego real en Santiago y perdió la vida. Hoy todos los compañeros que estaban en la ciudad quisieron mostrarle su cariño en la plaza del Obradoiro, alineados frente al pazo de Raxoi junto a cinco de los vehículos de emergencias con los que cuenta el parque compostelano. Junto a ellos, buena parte de la corporación municipal, el presidente de la Xunta, el Arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, el rector de la USC, efectivos de la Policía y de Protección Civil.

Las banderas a media asta, el despliegue de medios y el silencio en la plaza sorprendían a mucha gente que llegaba al gran atrio de la catedral, ajena a la tragedia que sucedió hace unas horas en Santiago: visitantes como Paquita, una riojana que se sumó al homenaje y luego se acercaba a saludar a los bomberos. "No tenía ni idea de lo que pasaba, claro, pero pregunté cuando llegamos y he estado rezando durante los minutos de silencio y me he acercado a dos bomberos, al azar, para unirme a su dolor, a su pesar, y decirles que lo siento mucho", contaba después a Cope Santiago.

APRENDER DE LO SUCEDIDO PARA QUE NO VUELVA A PASAR

El alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, fue el único en intervenir tras el acto: "compartimos todos un sentimento de dor e de certa incredulidade, porque foi algo inesperado o que sucedeu, estamos desolados", aseguró el regidor municipal. Sobre la investigación para aclarar el suceso, indicó que sigue su curso, pero dijo que parece que hay pocas dudas sobre los hechos, "unha intervención, dous observadores, un autobús que se desplaza de forma imprevista..." y que atrapaba al joven bombero contra el camión de extinción. "Temos que procurar que a morte de Jorge sirva para mellorar procedementos e que non volvan suceder feitos que son totalmente excepcionais, é a primeira vez que sucede en 160 anos. Tamén é unha forma que o sacrificio desta persoa sexa útil para os demáis", añadía.

El joven bombero se había incorporado a comienzos de verano en prácticas al parque de Santiago. Tenía 25 años y era natural de Vigo.