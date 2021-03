La plaza de Abastos de Santiago se moviliza contra la peatonalización de Mazarelos

Hoy, además de despacharles plátanos, almejas o filetes... los placeros del Mercado de Abastos de Santiago han empezado a pedir a sus clientes su firma: apoyo en contra de que el Concello de Santiago culmine el plan de peatonalización del entorno de la Plaza de Mazarelos. "Os vehículos pequenos non danan o arco" es el lema de la campaña que han decidido poner en marcha "porque la gente nos pedía que nos movilizásemos ya", asegura Marta Rey, la gerente de la Plaza. El ayuntamiento tiene previsto culminar el proceso de restricción de paso que se inició en enero hacia el verano, cuando termine el estado de alarma. Placeros, comerciantes y también el Colegio das Orfas mantendrán el pulso, con la recogida de firmas al menos hasta mayo. Algunos negocios del entorno que abren mañana y tarde aseguran que desde que San Fiz y Mazarelos se cortan al tráfico en horario vespertino, la afluencia de gente ha bajado: "y no tiene nada que ver con el horario covid" asegura Mariana, de la Cerería Las Cinco Calles: "no es peatonalizar y punto, que cada uno se busque la vida".

"Hemos empezado hoy y la mayoría de la gente que ha venido, ha firmado", asegura una frutera de la plaza, y añade "es que no se puede tomar una decisión así, y no dar alternativa: se corta y se corta, se acabó". La gente "no viene a buscar un kilo de algo", añaden desde una pescadería próxima: "si el cierre que ya está por las tardes se extiende a la mañana, será la ruina total". Señalan a la nave prácticamente vacía esta mañana de miércoles: "ya ves cómo está hoy el mercado: entiendo que hay que cuidar el patrimonio, pero aquí hay muchas familias que necesitamos que la gente venga a comprar".

50 PLAZAS, "VITALES"

Marta Rey asegura que en estos momentos las plazas disponibles ya son escasas, pero "son las que tenemos... y cincuenta plazas, con una rotación de una hora, son trescientos cincuenta clientes: para nosotros son fundamentales!" La gerente de la plaza añade que "algo estamos haciendo mal... porque la gente se está marchando del casco histórico: nosotros no podemos subsistir con los residentes, tenemos que darles facilidades a los que vienen de fuera... Negreira, Brión"

¿Y qué dicen los usuarios? Hoy, sobre todo nos hemos encontrado mucho despiste: se notaba que la campaña de recogida de firmas acababa de arrancar, porque la mayoría ni se habían parado a leer los carteles. Sin embargo, con las explicaciones mientras elegían almejas o berejenas, casi nadie se negaba a firmar. "Yo no vengo con el coche... pero la mayoría de la gente que viene necesita traerlo" me dice un jubilado habitual del mercado. "Si hay que firmar, se firma, claro que sí, que es por el bien de todos", aseguran dos amigas que no entienden que "parece que quieren que vayamos a los sitios por el aire". Son menos, pero también algún comprador nos dice que "estamos muy mal acostumbrados: no se puede querer llegar con el coche a todas partes!"