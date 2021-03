5 planes para hacer en Galicia esta Semana Santa

Galicia está cerrada perimetralmente estos días para evitar contagios de coronavirus, pero eso no impide que pueda haber movimientos interiores.

Salvo los habitantes de los ayuntamientos cerrados, los gallegos pueden moverse con total libertad por la comunidad autónoma, lo que permite hacer planes. Ahí van algunas propuestas.

1. Visitar las imágenes religiosas en las iglesias



No hay procesiones, pero podemos visitar los pasos de la Semana Santa en las iglesias. Foto: Turismo de Galicia

No está permitido este año que salgan las procesiones a la calle, pero eso no quiere decir que no haya actos litúrgicos o que no podamos ver los pasos en las iglesias de las cofradías que los sacan cada año.

En Galicia tenemos dos semanas santas declaradas de Interés Turístico Internacional (la de Ferrol y la de Viveiro), pero también Santiago, Fisterra, A Coruña o Paradela tienen actos que merecen una visita.

Con distancia entre personas y respetando los aforos que marca cada templo podemos acercarnos a ver las imágenes religiosas que este 2021 no pueden salir a procesionar.

2. Disfrutar de un día en las Islas Atlánticas

Las navieras retoman estos días los viajes a las Islas Atlánticas. Foto: turismo de Galicia

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas es una de las joyas de Galicia. Está formado por los archipiélagos de Cíes (las islas más visitadas) y Ons. También Cortegada (en plena ría de Arousa) y Sálvora (frente a Ribeira).

Las navieras retoman estos días los viajes a las islas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cíes destaca por sus playas, Ons por los senderos que transcurren entre matorrales y antiguas fincas de labranza. En Cortegada puede visitarse un bosque de laurel único en España y de Sálvora destacan los restos de una antigua salazón.





3. Olvidarse de la ciudad en un parque natural

Galicia tiene 5 parques naturales: en la foto, O Invernadoiro, en Ourense

Galicia tiene declarados seis parques naturales: el complejo dunar de Corrubedo, las Fragas do Eume, o Invernadoiro, la Baixa Limia, el Monte Aloia y la Serra da Enciña da Lastra.

Cualquiera de ellos es una buena elección para hacer una escapada. En Corrubedo podemos admirar la enorme duna de arena y observar aves, en las Fragas do Eume comprobar cómo es un bosque autóctono que transcurre por las orillas del río.

La Baixa Limia es un espacio de monte típido del Sur de la comunidad, Enciña da Lastra representa la transición entre las zonas húmedas del noroeste y el clima mediterráneo y O Invernadeiro impresiona porque no hay vestigios humanos en él. Todo es naturaleza.





4. Aprender a hacer surf

Gran parte de la costa de Galicia es idónea para aprender a hacer surf. Foto: turismo de Costa da Morte

Los deportes náuticos están en auge en Galicia y especialmente el surf. En la comunidad puede practicarse prácticamente todos los días del año.

Siempre hay olas en las zonas de mar abierto y cuando el temporal es fuerte se puede surfear también en playas de ría.

¿Dónde aprender a hacer surf? Hay escuelas en prácticamente toda la comunidad, las zonas con más infraestructura para meterse al mar son Valdoviño (en la zona de Ferrol), Carballo, en A Coruña, la Costa da Morte y en las rías Baixas La Lanzada y Nigrán.

Algunas escuelas con experiencia son Artsurfcamp o Friends And Family.

5. Ver cómo le sienta la primavera a la Ribeira Sacra

La Ribeira Sacra se tiñe de verde en primavera. Foto: Turismo de Galicia





Otro de los espacios que gana más visitantes cada año es la Ribeira Sacra, entre Lugo y Ourense. La zona trabaja para ser declarada patrimonio de la Humanidad y combina los espacios naturales como los cañones del Sil, con las plantaciones de uva para hacer vino y los edificios religiosos románicos como el monanterio de San Pedro de Roca.