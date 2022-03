Plan de choque da Xunta para paliar a suba de prezos nos sectores mais afectados pola crise enerxética

A Xunta de Galicia vén de aprobar unha batería de medidas co obxectivo de paliar as consecuencias da alza de prezos e achegar liquidez ás empresas dentro do ámbito das competencias autonómicas. Medidas que foron adoptadas polo executivo autonómico na reunión do Consello celebrada este xoves en Lugo.

Entre as medidas adoptadas, axilízase o lanzamento do Bono social térmico para axudar aos fogares a afrontar os gastos de calefacción, auga quente e cociña, que se intensificaron nos últimos meses. Trátase dun investimento de 13,1 millóns de euros que chegará a máis de 66.400 fogares vulnerables. Realizarase a través dun ingreso directo na conta das familias beneficiarias, que son as mesmas que xa contan con descontos nas súas facturas da luz grazas ao Bono Social Eléctrico.

Nesta liña, aprobouse tamén un complemento extraordinario de 100 euros para reforzar a contía de Bono Social Térmico. Será posible grazas á habilitación duns fondos adicionais de 6,6 millóns de euros, que elevan o investimento total nesta medida aos 19,7 millóns de euros.

AGRICULTURA, GANDEIRÍA E PESCA

En relación co agro, e para facilitar liquidez, a Xunta asume o compromiso de financiar o anticipo das axudas directas da PAC que as explotacións cobran no mes de outubro de cada ano. Suporá anticipar seis meses uns 200 millóns de euros de liquidez para os agricultores e gandeiros, subvencionando os xuros cun custo para a Xunta de arredor de dous millóns de euros.

Ademais, contémplase a apertura de liñas de crédito de ata 20.000 euros para poder atender compras de circulante por parte dos gandeiros, avaladas pola Xunta. Para esta operación, a Consellería do Medio Rural dispón dunha liña de avais para chegar ata os 25 millóns de euros de préstamos. Deste xeito, articularanse uns préstamos de sinxela concesión que se outorgarán en función do número de animais de cada explotación.

No ámbito marítimo-pesqueiro, o Consello aprobou o establecemento de medidas para compensar o importe das taxas portuarias correspondentes a un período de alo menos dous meses para a descarga dos produtos do mar e os atraques nos peiraos de competencia autonómica.

Tamén no eido relacionado co mar e, seguindo a mesma liña de xestión realizada durante a pandemia da covid-19, acordouse axilizar o abono das axudas concedidas aos axentes do sectorpesqueiro a través das diferentes ordes de achegas convocadas polo Goberno autonómico.

"O GOBERNO DE ESPAÑA TEN QUE ACTUAR XA"

Na rolda de prensa posterior á reunión semanal do seu Executivo, o Presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo esgrimiu que moitos sectores económicos están nunha "situación límite", polo que non ve adecuado pospor a adopción de medidas en clave estatal a final de mes, unha vez que se celebre o Consello Europeo. E no caso concreto dos impostos, recalcou que a competencia é estatal.

Así, volveu a sinalar ao Goberno central de Pedro Sánchez para insistir en que lle competen as rebaixas impositivas clave, en materia enerxética e de hidrocarburos, por exemplo, e é "imprescindible que actúe xa".

Imaxe, Xunta de Galicia

En canto ao conflito do sector do transporte e o impacto que está tendo na Comunidade galega, volveu a insistir en que o Goberno central debe asumir as súas competencias e adoptar medidas "de forma inmediata".

AS RECEITAS DOS SOCIALISTAS GALEGOS CONTRA A CRISE

Antes de que se coñeceran as medidas aprobadas no Consello da Xunta, o Partido Socialista de Galicia presentaba un decálogo de medidas para paliar a crise de prezos que afecta a Galicia derivada da guerra en Ucraína.

Entre outras, a imposición de rebaixas nas peaxes en autoestradas de titularidade autonómica e estatal nun 75% para profesionais e un 50% para usuarios convencionais, co mesmo esquema de descontos que propón para as tarifas das Inspeccións Técnicas de Vehículos (ITV); bonificacións e axudas para o sector pesqueiro e agraganadero, aplicar reducións fiscais no tramo autonómico do IRPF ou triplicar o orzamento do 'bono social eléctrico' para aumentar o número de beneficiarios.

Imaxe, Partido Socialista de Galicia









Arroupado na sede de Santiago por membros da dirección do partido, o secretario xeral dos socialistas galegos, Valentín González Formoso, lamentou a falta de resposta á petición de manter un encontro que o responsable socialista formulou o pasado martes a través dunha carta enviada ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quen acusa de estar "máis preocupado por Madrid que por Galicia".