Pistoletazo de salida para el desarrollo de la eólica marina en Galicia

¿En qué zonas de Galicia se van a poder instalar parques eólicos marinos?

El ministerio de Transición Ecológica lo ha decidido ya y plantea autorizar un parque frente a las costa de A Guardia y cuatro más en la zona norte. Uno de grandes dimensiones frente a la costa de Ferrolterra, dos pequeños en Ortegal y uno mediano en la Mariña de Lugo.

Esas son las zonas en las que se consideran aptas para albergar ese tipo de infraestructuras, pero ahora los interesados deben solicitar la instalación de molinos de viento. Si tenemos en cuenta los que ya han mostrado interés, en un futuro próximo podemos tener en el mar frente a Galicia unos 600 molinos de viento con capacidad para producir 6 gigavatios hora. Es una cuarta parte de la energía que produjo Galicia el año pasado si sumamos térmica, hidroeléctrica, solar y eólica.

La pesca, contra la eólica marina

Desde un punto de vista energético la instalación de eólica marina es asunto muy atractivo, pero genera dudas en otros sectores. La pesca, por ejemplo, cree que les va a perjudicar.

El problema no solo son los aerogeneradores, sino también el cableado que trae la energía a tierra. En toda esa zona no se van a poder, por ejemplo, pasar redes de arrastre.

Este día hay comparecencia en la lonja de A Coruña en la que el sector tiene previsto fijar su postura.

La Xunta advierte que no va a permitir afectaciones a la pesca

Desde la Xunta están analizando en plan y avisan de que no van a permitir afectaciones a otros sectores. "Non admitiremos a instalación de ningún parque mariño que poña en perigo os recursos pesqueiros. Se poden compatibilizar as dúas cousas se nos preguntasan houbéramos dado a nosa opinión, pero non o fixeron", decía este martes el presidente autonómico Alfonso Rueda.