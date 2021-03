"Pinchazo" del código QR en su primer día de implantación en los locales de hostelería de Santiago

Se acabaron las prórrogas: desde hoy, bares, restaurantes y cafeterías tiene que colocar en lugar visible el cartel con el límite de aforo acompañado del código QR que identifica al local y que permite hacer un registro de los usuarios a través de la plataforma Passcovid. El objetivo: facilitar el rastreo de positivos de coronavirus.

Y hoy es el día del todo y nada: si te das un paseo por las calles de Santiago, encontrarás rápidamente la cartelería en escaparates, puertas, ventanas o mamparas de las terrazas. Lo complicado: dar con algún cliente que se haya registrado. En la Cafetería Eirado, en Xeneral Pardiñas, nos dicen que desde la semana pasada "se han registrado "unas cuatro personas: nos preguntan si es voluntario y cuando les decimos que sí... nada. Y la gente mayor, la mayoría no lo entiende muy bien", asegura el camarero. En su terraza, varios clientes reconocen que "no tenían ni idea de que existía la aplicación, pero sí les parece interesante". Hay incluso quien la confunde con el código QR que permite acceder a la carta del establecimiento: cuando le aclaramos que no, que es para poder rastrear posibles contagios de covid, entonces sí se interesan por el tema. "La gente está aún en la inopia de todo esto", nos dice Rubén, de la Cafetería Lido "para todo necesitamos un período de adaptación: la gente tiene que ser consciente de que puede ser beneficioso para pasar esta crisis sanitaria mundial en la que estamos, tiene que ser cosa de todos".

El caso es que el despiste no tiene que ver, al menos hoy, con la edad... porque seguimos terraceando por la zona nueva de Santiago y entre los universitarios que nos encontramos en la Plaza Roja tampoco mucha más información: "intuyo para qué sirve, como en las universidades...verdad? saber qué personas estuvieron allí y poder atajar la situación... verdad? Igual ya va desde la cámara del móvil, no?", son algunas de las respuestas que me dan en las mesas de Le Mans.

Al rescate, Paula, una estudiante oriunda de Castilla-La Mancha: resulta que allí se implantó antes el sistema y ya sabe cómo va la cosa... "el camarero te trae el código y lo registras con el móvil y así, si tienes covid, pues ya todos los que han estado por aquí se enteran". Le señalo la mampara que tienen al lado, con el cartel del aforo en terraza y el código QR: va a hacer falta pedagogía.