No está cerrada aún la historia de los casi 80 perros rescatados en una vivienda de Santiago este verano pasado. Las ocho voluntarias que se encargaron de buscar acomodo a los animales en protectoras de toda Galicia, vista la inacción de las administraciones, siguen acumulando gastos tras su acción solidaria, porque varios de los perros, por el mal estado en el que se encontraban cuando fueron localizados, no se han adaptado a su nuevo hogar y han sido devueltos.

Tere, una de las voluntarias, nos cuenta en Cope Santiago que les han buscado una casa de acogida en Teo, donde se turnan para poder cuidarlos. A los 5.000 euros que gastaron inicialmente en el "rescate" de agosto se siguen sumando más facturas, tanto por asistencia veterinaria como de alimentación de los canes.

EL CONCELLO PAGARÁ LO QUE ESTÉ DEBIDAMENTE JUSTIFICADO

Desde el concello aseguran a Cope que los gastos que estén debidamente justificados les serán abonados, aunque por el momento no hay fecha. Desde el colectivo de voluntarias han convocado una concentración este sábado ante el ayuntamiento de Santiago, porque no quieren que el caso caiga en el olvido. Recuerdan que de no haber sido por la intervención solidaria, no se habría resuelto una situación que concello y Xunta se estuvieron pasando durante meses.





La propia concelleira de Benestar Animal de Santiago, Esther Pedrosa, reconocía en declaraciones a Cope Santiago cuando trascendió la situación en septiembre que "el problema se arrastraba de la anterior legislatura y ya se había trasladado un expediente a la Xunta por las quejas de los vecinos". "Al principio no sabíamos ni cuántos animales había allí, noventa y pico..." explicaba Pedrosa. Estaban en conversaciones con la dueña de la casa, "una señora que padece una enfermedad", cuando llegó el covid y lo paralizó todo.

Los casi ochenta animales rescatados por las volunarias finalmente este verano estaban en condiciones pésimas, hacinados en pequeños cubículos sin ningún tipo de limpieza y mal alimentados. Esto ha condicionado su adaptación en los distintos centros donde fueron acogidos.

Las mismas voluntarias aseguran que son ellas las que continúan pendientes de la dueña de la casa, una mujer mayor, que una vez que se hizo pública la lamentable situación en la que se encontraba, parece que ahora sí está recibiendo más cuidado por parte de su familia, siempre según la versión de estas personas.

En la protesta del sábado van a pedir la dimisión tanto de la concelleira de Benestar Animal como de la de Asuntos Sociales, por el modo en que, dicen, "no se ha llevado este caso" y que "no se puede repetir".