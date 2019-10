El Pp pide compensaciones para los vecinos perjudicados por el ruido nocturno en Santiago

El Partido Popular de Santiago considera que el ruido nocturno es un "sufrimiento de muchos ciudadanos que ha sido olvidado" por los responsables municipales. Ponía como ejemplos el portavoz del Pp casos de vecinos que llevan años tomando pastillas para poder dormir en la zona vieja, o residentes del Ensanche que las noches de “movida” tienen que trasladar el colchón a la cocina porque en las habitaciones que dan a la calle el ruido nocturno es insoportable. Casos reales, aseguraba en su comparecencia Alejandro Sánchez-Brunete, frente a los que contraatacan con un plan Municipal contra el ruido que contempla medidas a varios niveles. Algunas están orientadas a conocer la dimensión real del problema: hacer un registro de las llamadas que realizan los vecinos a la policía local, o una encuesta entre los residentes de las zonas más afectadas, teniendo en cuenta que hay gente que "resignada, ya ni llama a la policía". Otras propuestas buscan abordar las causas: como un plan específico de inspección urbanística, elaboración de un nuevo mapa de zonas saturadas o revisar la normativa vigente, en la que los populares advierten "determinados criterios que no permiten ser eficaces" frente a esta situación que "afecta a derechos fundamentales de no pocos vecinos de Santiago". Un tercer bloque de propuestas están destinadas a compensar a los afectados: desde asesoramiento jurídico, ayudas a la insonorización de viviendas o directamente, compensaciones por los perjuicios sufridos "cuando desde la administración no se puede garantizar la legalidad".

El portavoz popular, Sánchez-Brunete, fue muy crítico con la “inacción” de los gobiernos anteriores en Santiago de Compostela: habla de negligencia en el pasado de Sánchez Bugallo, pero sobre todo, carga contra CA, que asegura, "garantizó la impunidad de los incívicos (...) con una premeditada inhibición a la hora de exigir responsabilidades".