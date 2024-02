Petición de un joven ganadero gallego: necesitamos estabilidad y formación, hay que ir con el mundo

José Manuel tenía 16 años cuando empezó a trabajar en serio en la granja familiar: ahora está a punto de cumplir los 40. En este tiempo, la explotación que pusieron en marcha sus abuelos ha pasado de apenas una docena de animales que se ordeñaban a mano a dos centenares, que reparten para producción de leche y también, para recría.

Él asegura que a pesar de que “la familia” ha crecido tanto, el trabajo ahora es más fácil que antes, gracias a la tecnificación que ha experimentado la ganadería en pocos años. “Daquela era todo manual, non había salas de ordeño, nin carros mezcladores, non había estas naves, estas infraestructuras…” Lo cuenta junto al pesebre de varios cientos de metros en el que están alineados los animales, y por los que acaba de pasar una “arrimadora”: un robot que cada dos horas y acerca el forraje que previamente ha repartido el carro mezclador, para que las vacas lo tengan “a mano”. “A vaca é un animal que canto máis lle arrimes a comida, máis se arrima ao pesebre, ten a comida máis fresca” explica José Manuel. Y a más alimento, más producción





Vídeo





Pero a pesar de la tecnología, la jornada en A Roubada empieza todos los días muy temprano, porque el primer ordeño arranca a las seis de la mañana y hacen falta más de tres horas para que todas las vacas lecheras pasen por la sala, un proceso que hay que repetir de nuevo a las seis de la tarde. Por el medio, limpiar, alimentar, inseminar cuando es necesario... “Si lle fas caso, aquí sempre hai que facer”, asegura José Manuel.

En la granja trabajan sus padres, su hermana y él. Los horarios de los animales requieren mucha organización, así que en las raras ocasiones en las que tienen que ausentarse los cuatro, hay que recurrir a una empresa externa para que se haga cargo de las tareas inaplazables. Con todo, él asegura que no se arrepiente de haber decidido dedicarse a esto: “si tuvera que volver ao pasado, faría o mesmo… porque o que me gusta realmente son os animais, estar no campo, vivir na aldea e levar a miña propia empresa”

LA TRANSICIÓN DEL LÍQUIDO AL SÓLIDO

Al principio, la granja producía sólo leche para consumo en líquido, pero desde 2012 los 3.600 litros diarios de sus vacas van paraEntrepinares, la principal industria de quesos de España. La producción para sólido exige mayor calidad, pero también se paga un poco mejor el litro de leche: 50 céntimos de media, frente a los 45 o menos que reciben los que venden para los bricks. José Manuel asegura que aún así, el margen que les queda es muy justo, dice que una ganancia de unos cinco céntimos en litro y que ha habido temporadas en las que han trabajado a pérdidas: “vas tirando de fondos, de créditos… ata que o prezo se volva estabilizar”





Vídeo





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"OU FIRMAS O QUE CHE TRAIO, OU NON CHE RECOLLO O LEITE"

Por eso, una de las reclamaciones que hace José Manuel Liste a los políticos con la vista puesta en las elecciones del próximo 18 de febrero es que tomen medidas para que el campo tenga más estabilidad: décadas llevan pidiendo la figura de un mediador para la negociación de precios. “O gandeiro está indefenso, a industria venche con un contrato, si o firmas, ben, si non, non che levan o leite… Non son todas iguales, pero son moi abusivas”. Al mediador le tocaría sentar a todas las partes y “de aquí non nos levantamos ata que haxa un acordo”.

También cree que la Xunta podría actuar más para mejorar el aprovechamiento de la base territorial: “poderiamos producir máis forraxes sen ter que comprar tanto a outras comunidades, o que faría máis baratos os custos de producción… Hai moitos xeitos de axudar ao sector lácteo, só é querer”

José Manuel también reclama que se facilite más formación, ante los cambios constantes en la legislación: él dice que “hai que ir co mundo” pero que necesitan ayuda. Un ejemplo es el cuaderno digital de explotación agrícola que les exigen desde la entrada en vigor de la nueva PAC para el período 23/27: ahí se recogen datos como las enfermedades que han padecido los animales, los medicamentos que les han administrado...”ahora é papel, é unha maneira sencilla de facelo e eu son xoven e penso que non vou ter problema en manexalo, pero ao mellor unha persoa maior, que nunca un ordenador viu diante...eu creo que é necesario máis tempo, facer cursillos por comarcas, para poñer a xente a funcionar!”

Vídeo





Él mismo es la prueba de como una buena formación es clave en esta ganadería del siglo XXI. Aunque siempre tuvo claro que quería trabajar en la granja familiar, hizo FP aquí en Galicia y luego completó estudios en Cataluña y en Francia, donde aprendió cómo conseguir una producción más eficiente. La granja está en estos momentos en obras para ampliar la sala de ordeño, en la que esperan reducir a la mitad los tiempos actuales.





Vídeo





Ahora le toca a él abrir de vez en cuando las puertas de su explotación a jóvenes ganaderos, alguno llegado también desde el extranjero. Recuerda aún entre risas la estancia de un chico que vino desde Alemania, sin saber ni palabra de español ni gallego... y que además perdió la maleta al aterrizar en el aeropuerto de Santiago: “pasar, pasámolo ben, pero sufrir tamén sufrimos, porque ver o pobre rapaz, sin entender nin papa, non había roupa nesta casa que lle valera, porque medía máis de dous metros, zapatos tampouco, que calzaba un 48… Foron uns días de adaptación… pero bueno, co teléfono íbamonos entendendo, logo xa lle apareceu a maleta...”

Y puestos a romper más mitos sobre la ganadería de hoy en día: a pesar de que la suya sea una explotación familiar, no encontramos en ella vacas que se llamen "Bonita", ni "Morena", ni "Rubia"...hace años que los animales están perfectamente identificados, sí... pero por el número que llevan en los pendientes

¿SABÍAS QUE...?

Según el último censo de medio rural hay más de 60.000 explotaciones ganaderas en Galicia. Unas 28.000, son de vacas, una cifra que es más de la mitad de las que hay en toda España.

Una ternera tarda unos dos años en convertirse en vaca productora de leche, a partir del primer parto.

Los becerros se alimentan de la leche materna sólo durante los primeros días de vida, para aprovechar el calostro, que proporciona la base para el sistema inmunitario del animal. Después, normalmente son alimentados con leche en polvo rehidratada, ya que para la explotación resulta más rentable destinar la leche de la vaca ya a la venta