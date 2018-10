El peregrino 300.000: "el camino es inolvidable"

31 días empleó Manuel Pozo para hacer el Camino desde Roncesvalles: se puso en ruta porque necesitaba una motivación, recién prejubilado a causa de una lesión. Con 52 años nos decía esta mañana que en Madrid se le caía la casa encima... salió a buscarse y se encontró. Nervioso, no se creía la noticia que le dieron la Oficina del Peregrino: a los que se animen, les recomienda que hagan el camino "solos... en el camino te encuentras de todo", asegura. Este año se ha alcanzado la cifra de 300.000 peregrinos casi dos meses y medio antes que en 2017: uno de los síntomas de que vamos por buen camino hacia el 2021, el próximo año Santo que la Xunta espera será histórico. Lo subrayaba en presidente Núñez Feijóo, quien indicó que, con el incremento del 8% que está marcando el camino en los últimos años, 2018 se cerrará con un nuevo récord, entorno a los 320.000 peregrinos. Tanto el presidente gallego como el arzobispo de Santiago pidieron a Manuel que sea desde hoy embajador del camino allá donde vaya. Monseñor Barrio incidía además en que lo más importante no es la cifra, sino las personas..."la actitud de búsqueda es lo que explica la peregrinación" y añadió "estamos con noticias de amor, noticias de Dios, que avalan no solo el peregrino 300.000...sino también los 299.999 anteriores".

Manuel tiene previsto seguir camino a Fisterra, pero antes pudo reponer fuerzas con el regalo del Hostal dos Reis Católicos: una comida para él y cinco compañeros de peregrinación. Porque no solo de pan vive el hombre... pero el pan ayuda, claro!