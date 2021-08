Peregrinas es el nuevo documental de Vázquez Taín

Peregrinas, el documental dirigido por el José Antonio Vázquez Taín, ha comenzado su rodaje esta mañana en la Plaza del Obradoiro de Santiago. Las protagonistas, ellas, las mujeres peregrinas que desde hace siglos recorren el Camino. "Siempre hubo peregrinas no solo haciendo el Camino sino también haciendo Camino. Puente la Reina lo mandó construir una reina, el Hospital do Cebreiro lo mandó construir una condesa. Hubo mujeres que hicieron el Camino y hubo mujeres que mandaron construir el Camino, por eso la importancia de la mujer en el Camino de Santiago" comentaba el propio Vázquez Taín en declaraciones a COPE Galicia.

Los últimos estudios sobre el Camino revelan que son más mujeres que hombres las que deciden emprender la pregrinación al apostol. Por lo que aprovechando este documento y en pleno año santo las peregrinas más ilustres que han recorrido cada tramo, serán las guías de esta ruta "he buscado la más antigua que es Jimena Garcés, la primera documentada que nos va a permitir recorrer el camino primitivo; Santa Isabel de Portugal desde la costa, desde Villagarcía, hasta Santiago; Santa Bona de Pisa, nos va a permitir hacer todo el camino francés incluso desde Milán y luego después Margaret Kemple el Camino Inglés. Todas esas localizaciones las vamos a recorrer, las vamos ambientar y las vamos a documentar lo más fielmente posible" aseguraba el juez, en este caso director.

Recreaciones en dibujo artístico, proyecciones en 3D y un equipo mayoritariamente gallego para darle vida a una producción que se extenderá durante dos meses con el objetivo de ver la luz a finales del próximo mes de octubre tanto en nuestro país como a nivel internacional.