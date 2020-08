Un peregrina con coronavirus siguió haciendo el Camino pese a presentar síntomas

El coronavirus nos obliga a todos a extremar las precauciones, también cuando nos vamos de viaje fuera de casa y estamos con más personas.

El caso de una peregrina en las últimas horas generaba indignación por suponer un riesgo para la salud pública y una falta de respeto hacia los valores que representa la ruta jacobea. Se trata de una mujer de 53 años que realizaba el Camino de Santiago. La señora formaba parte de un grupo de 17 viajeros que, juntos, recorrían el itinerario hasta Santiago. En la localidad de Palas de Rei (provincia de Lugo) comenzó a sentirse mal. Presentaba síntomas compatibles con el coronavirus y acudió al PAC (Punto de Atención Continuada).

En el servicio sanitario se le practicó la prueba PCR para confirmar las sospechas. El personal le indicó que los resultados tardarían horas en conocerse y le pidieron que respetase el aislamiento obligatorio. No solo no lo hizo, sino que continuó su Camino hacia Compostela con el resto de sus acompañantes. Fuentes sanitarias confirman a COPE Santiago que no guardó cuarentena y que pudieron localizarla en Arzúa (A Coruña). Allí se le comunicó que había dado positivo y sus compañeros de viaje también fueron sometidos a las pruebas: son 8 ya los casos de contagios de coronavirus derivados.

Al tratarse de personas itinerantes, una de las dudas que surgen es dónde han de guardar la cuarentena hasta que pasen la infección y arrojen resultados negativos. Fuentes sanitarias nos aseguran que ninguno presentaba complicaciones y que firmaron una declaración jurada conforme disponían de medio de transporte propio que les permitía no entrar en contacto con nadie más para volver a su domicilio (fuera de Galicia), y guardar allí el aislamiento domiciliario obligatorio.

SUBE EL BROTE DE MELIDE (A CORUÑA)

El brote del municipio coruñés de Melide también aumenta. En esta localidad hay dos focos: uno familiar y otro de un grupo de chicos jóvenes. Es en este último donde se han detectado nuevos casos y son 19 en total los contagiados de este ayuntamiento.

En Melide, el servicio de Sanidade de Galicia ha realizado un cribado masivo entre los jóvenes de 18 a 30 años de edad. La respuesta ha sido muy buena, al haber acudido prácticamente la totalidad de los chicos y chicas citados. De estas pruebas masivas en el municipio no hay positivos por el momento confirmados.

LA XUNTA INTERVIENE LA RESIDENCIA DE O INCIO (LUGO)

Lo más preocupante en las últimas horas en Galicia eran los nuevos contagios registrados en una misma residencia, en el ayuntamiento lucense de O Incio. La Xunta de Galicia ha intervenido el centro al haber dado positivo la mitad de sus residentes. Según los últimos datos son 59 los mayores contagiados y 8 empleados.

Dos de los mayores de la residencia están hospitalizados y el centro ha separado a los usuarios en dos plantas que son asistidas por equipos distintos.