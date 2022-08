Pepe Domingo Castaño, "o tolo que brincaba diante da banda de música"

Confesaba Pepe Domingo antes de subir al estrado que no sabía si sería capaz de aguantar la emoción, pero sí que pudo: claro que lo que no contó es que llevaba un as en la manga. El muy pillo había preparado un discurso de agradecimiento a la distinción de "hijo predilecto" de Dodro inspirándose en la mejor fuente que podía encontrar en kilómetros a la redonda: "Pola banda de Lestrove, onde chove miudiño, onde miudiño chove, o fume dos foguetes é fume de cariño, polas rúas do vran están brincando a festa e hai fervor de afligidos cando agosto se deita. Pola banda de Lestrove, onde chove miudiño, onde miudiño chove, hai un rapaz que chora como choran os vellos, porque chega de Dodro un feixe de cariño que lle fai predileto destas terras benditas onde naceu un día dunha nai como Rosa e dun pai como Antonio..."

"Hubo un par de momentos que casi"... decía una vez callados los aplausos y la música... pero no: ni se le rompió la voz, ni la emoción empañó el recuerdo del "tolo que brincaba diante da banda", la mención a su familia, o a lugares como el que acogió el acto, el Pazo de Lestrove, onde disque "aprendeu a namorar mociñas e a cantar nas orquestras".

Y se comprometió a que "esas pequenas cousas, dende Lestrove a Padrón" siempre estarán en sus labios hasta que "lle diga adeus á vista dos meus ollos". Rosalía también en la despedida, antes de lanzar vivas a Lestrove y a Galicia

PROFETA DENTRO Y FUERA DE SU TIERRA

El concello de Dodro decidió distinguir a Pepe Domingo Castaño como hijo adoptivo de la localidad porque en su último libro, Hasta que se me acaben las palabras, el comunicador de Cope recuerda que el 8 de octubre ce 1942 nació en Lestrove.





El regidor municipal, Xabier Castro, encargado de abrir el acto de homenaje, decía que para los vecinos "era un segredo a voces, todos o sabiamos que era de Lestrove... era un dos nosos". Castro invitó a tomar ejemplo de Pepe Domingo: "temos que aproveitar a lección vital e levar polo mundo adiante o orgullo de ser galego exercendo alí onde estaba, o orgullo de ser padronés e de medrar nas orillas do Sar, de medrar nunha familia humilde e traballadora... como foi o caso tamén de tantos outros de nós". "Esteamos orgullosos de ser de onde somos... e se é de Dodro e de Lestrove, moito mellor!", remató.





La cercanía de Pepe Domingo fue una constante destacada en todas las intervenciones: lo hizo el diputado provincial Antonio Leira, que lo antecedió en el uso de la palabra y se refería a él como "un dos imprescindibles da radio española", un "dos nosos", y también el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que, es textual, le tocó el "papelón" de cerrar el acto tras las palabras de Pepe.

Rueda recordó que hay gente que se marcha y olvida lo que deja atrás y luego están otros, como Pepe Domingo Castaño, que "sin deixar de lado aos que o axudaron a medrar profesionalmente e lle deron cariño, nunca se esqueceu de todos nós". Aplaudió su éxito en televisión y también en la música, con números uno en radio fórmula, recordó, y le agradeció que "exerza de galego, que transmitas ese bo rollo que é tan importante e moito máis neste momento, e que se che vexa ainda moitísima enerxía para seguir facéndoo".









RECONOCIMIENTO POPULAR EN LAS FIESTAS MÁS POPULARES DE LESTROVE

La entrega de la distinción de hijo predilecto de Dodro tuvo lugar no en un momento cualquiera: este lunes 29 de agosto se celebra el día grande de la Festa dos Aflixidos, que ha recuperado el pulso tras dos años de pandemia.

"Había ganas", reconocía en declaraciones a Cope Santiago Rodrigo Ares, el presidente de la Comisión de Festas dos Aflixidos. Doble alegría este año, por volver después de la pausa impuesta por el covid, y por hacerlo además, con el homenaje a Pepe Domingo incluído: "hay que estar muy agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros, de dar vida al pueblo, tenemos que estar a la altura!", asegura Ares. El párroco de Santa María de Dodro, Francisco Lampón, nos explica que la celebración religiosa se celebra en la capilla del Santo Ángel de la Guarda, dentro del recinto del Pazo de Lestrove. Tras la misa y la procesión por la aldea, se celebra la tradicional "puja de ramos", con la que ser recogen donativos para la fiesta. Los fieles que hagan las mejores ofertas se llevan para casa durante un año los ramos de flores (artificiales) que han de volver a subastarse al año siguiente con el mismo fin, animar el peto parroquial.





Tampoco faltó a la cita la Banda de Música de Padrón, que resulta que, como Pepe Domingo, también tiene raíz en Lestrove: "aquí había dúas bandas de música, a de Silleira e a de Carrandán, e fíxose a municipal de Padrón", como nos puntualiza uno de sus integrantes más veteranos, Alfonso Fernández "Picadizo".

Hoy Pepe no "brincó" delante de la banda ni salió corriendo a por las cañas de los foguetes como asegura que le gustaba hacer de pequeño. Seguro que hoy le pudo el protocolo. Enhorabuena, Pepe