"Pensé que era el ruido de un macrobotellón en Madrid...y era de un jueves normal en Santiago"

Entre logaritmos, subordinadas y declinaciones... en las aulas del Instituto Rosalía de Castro hoy toca hablar también, por ejemplo, de botellón. Es una de las "materias" de las que se encarga el agente de la Policía Local de Santiago Martín Camba, que combina su trabajo a pie de calle con la sensibilización de los jóvenes que empiezan a salir por la noche.

En la actividad participa alumnado de 1º y 2º de BAC, es decir, jóvenes que aseguran que solo salen esporádicamente por el momento, pero el tema estrella en casi todas las charlas es el botellón. Martín pone sin previo aviso algún vídeo real de alguna noche "de marcha" en Santiago que sorprende una y otra vez a los asistentes: "yo pensé que era un súperbotellón en Madrid...y era un jueves en Santiago" cuenta Eva, una chica de 2º: "me pareció muy curioso". En su clase están Ana y Dashía, que, aunque también asegura que nunca han participado en una de estas citas masivas para beber, también se muestran igual de asombradas por el ruido y "por la cantidad de basura, no esperaba que fuese para tanto". Les gusta además que la explicación de Martín sea desde "todas las perspectivas, la de la policía, de los vecinos..."

Porque pocos de estos chavales se han parado a pensar qué supone vivir en una de las zonas de movida...o cómo descansar cuando tienes cerca un piso de estudiantes "festeiros". Por cierto: una de las dudas recurrentes...¿hay que abrirle a la policía cuando van a advertir a los participantes en una fiesta ilegal en un domicilio? "Pues claro! Es que si no les abren en el momento... al día siguiente van a saber quién vive allí", responde Sara, que ha seguido atentamente la charla.





Audio





MUCHA EMPATÍA, EN EL AULA Y EN LA CALLE

"Siempre les explico que hay que colaborar con la policía, porque la policía está para ayudar, no para multar. Si vas con el libro en la mano... en cada turno de noche te puedo asegurar que menos de 200 denuncias no pondrías, pero eso es inviable" admite el agente Camba, "la policía es muy empática en muchas situaciones", insiste. El mensaje no cae en saco roto para la audiencia, al menos desde el otro lado del pupitre: "yo pensaba que eran mucho más restrictivos, que ponían muchas multas", asegura Sara..."y no, resulta que no, que avisan mucho antes". También Ana y Dashía cambiaron su visión negativa hacia los agentes después de conocer a Martín: "siempre que sales piensas que van a venir a pararnos a todos...es como que nos entienden más de lo que pensamos"

Entendimiento mutuo, porque uno de los asuntos que sale a debate es la carga policial a comienzos del curso pasado en una de las noches de movida multitudinaria: "en el momento en el que se les explica que los vecinos llaman, que la gente hizo caso omiso de las indicaciones policiales e incluso una agresión por parte de los chicos a la policía, ellos mismos dicen que deberíamos haber sido más contundentes... pero claro, estamos hablando de un aula, sentados tranquilamente, sin alcohol en las venas... pero sí que son muy autocríticos con ellos mismos y sí que son conscientes".

NI COPAS DE OFERTA NI MENORES SIN MAMÁ O PAPÁ

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otro descubrimiento para buena parte del alumnado: siendo menores de edad, solo se puede entrar en discoteca en compañía de madre, padre o tutores legales, no valen hermanos o amigos mayores que se hagan cargo por mucha leyenda urbana que circule por ahí. También desconocen que el "gancho" de algunos locales de ofertarles dos copas al precio de una no es legal... y tampoco casi nadie se había parado a pensar en las consecuencias de falsificar un DNI para comprar alcohol siendo menor, o que prestarlo para que lo puedan comprar otros que no tienen cumplidos los 18 años puede dar lugar a sanción administrativa. "He visto que ha cambiado la perspectiva de algunos compañeros sobre este tema...pensando en la multa que les puede llegar a casa", asegura Dashía, "alguno podrá valorar ahora mejor las consecuencias", añade Ana.

Las chicas son, con diferencia, las más participativas en las charlas, y en las sesiones de hoy lunes en el Rosalía, alguna incluso ha confesado que su vocación es seguir el ejemplo de Martín y hacerse policía. Puestos a hacer confesiones, el agente asegura a Cope Santiago que entre las suyas está la radio. La verdad es que algo se nota

Vídeo