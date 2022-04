A Pascua de Padrón declarada Festa de Interese Turístico de Galicia

O Consello da Xunta celebrado ete venres deu o visto e prace ao proxecto de acordo polo que se declara festa de interese turístico de Galicia a Pascua de Padrón, "unha vez examinada a solicitude presentada polo Concello de Padrón, e emitidos os preceptivos informes polas consellerías ou órganos da Administración xeral da Xunta de Galicia con competencias relacionadas coa festa".

Segundo informa a Xunta, deuse conta do informe favorable "ao cumprir os requisitos exixidos na celebración do evento, o nivel de dotación de infraestruturas e equipamentos para a celebración da festa e recepción de visitantes, afluencia de visitantes, coordinación das entidades públicas e privadas involucradas na celebración, e o adecuado coidado dos contornos urbanos, monumentais ou paisaxísticos onde se desenvolve".

A Pascua de Padrón é unha celebración secular con máis de 400 anos de antigüidade documentada, que conxuga o compoñente relixioso propio da Semana Santa cun enorme arraigamento na poboación e cun alto valor cultural, derivado das múltiples actividades que se desenvolven de xeito paralelo, ben sexan comerciais, culturais, deportivas, gastronómicas, etc., que se foron engadindo para seguir fortalecendo a Pascua como un polo de dinamización económica e sociocultural.

FEIRA DE GANDO DENDE O SÉCULO XVII

Segundo a web de turismo do Concello padronés, "en 1609, Xerónimo del Hoyo, cardeal de Compostela, escribiu sobre as nosas feiras de gando". Xa daquela, unha das máis importantes de Galicia celebrábase no Campo Grande e nun souto de castiñeiros “chegando a elas todo xénero de mercadorías, e gandos, que ían mercar mercadores casteláns e portugueses, para a provisión das súas terras”.

Realizábanse varias veces ao ano “A primeira é por Pascua de Flores e dura tres días; a segunda, por ledanías e dura outros tres; a terceira, por San Xoán e dura dous días; a cuarta, pola Nosa Señora en setembro e dura tres días; e a derradeira, por Todos os Santos e dura dous. As mellores son as de Pascua, ledanías e setembro” (Xosé Filgueira Valverde, Pascua 1995).

Fonte, Turismo de Padrón









Nas últimas décadas, as actividades da Festa da Pascua de Padrón fóronse estendendo no tempo ata abranguer na práctica un período de tres semanas, sempre coincidindo coa entrada da primavera. Esta amplitude de datas, xunto coa diversidade das actividades programadas ao abeiro da Pascua -relixiosas, culturais, musicais, deportivas, comerciais, sociais, etc.-, son valores que a reforzan como unha das principais romarías tradicionais de Galicia.

A Pascua de Padrón súmase ás 128 festas de interese turístico de Galicia recoñecidas a día de hoxe, 35 na provincia da Coruña, 32 en Lugo, 20 en Ourense e 41 en Pontevedra.

FESTA DA PASCUA 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Como acontece con case que tódalas festas populares de Galicia, as da Pascua de Padrón recuperan o programa neste ano 2022 ao longo de case todo o mes de abril, concentrando para a fin de semana do 16 e 17 de abril os actos principais con actuacións previstas da París de Noia o sábado e das Tanxugueiras o domingo, e tendo ao Luns de Pacua, 18 de abril, como o día grande da festa.

Aínda que os festexos chegarán ata a seguinte fin de semana, dos días 23 e 24.

Podes consultar todo o programa das Festas da Pascua de Padrón 2022 picando aquí.