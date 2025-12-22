El Partido Socialista de Galicia convoca este 10 de enero un Comité Nacional Extraordinario para abordar la crisis por los casos de acoso

El Partido Socialista de Galicia reunirá a un Comité Nacional Extraordinario este próximo 10 de enero para abordar la crisis abierta por las denuncias por supuesto acoso presentadas en el canal interno del partido. Así lo ha decidido la Comisión Executiva nacional galega reunida este lunes y con la que el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, pretende cerrar un episodio que amenaza su liderazgo en el partido, cuestionado en los últimos días por militantes y cargos que critican su proceder en esta crisis.

En un comunicado de prensa, ya que no ha habido comparecencia pública del propio Besteiro o alguien de su Ejecutiva para dar cuenta de lo abordado y decidido en la reunión de este lunes, a la que tampoco se ha permitido acceder a los medios gráficos antes de la misma para realizar totales, se asegura que el Comité Nacional Extraordinario " marcará el inicio del año político de la organización y servirá para definir un calendario de acciones de cara a las próximas elecciones municipales", para a renglón seguido anunciar que "uno de los asuntos que se abordarán será el análisis de las denuncias por presunto acoso sexual y laboral conocidas, así como las actuaciones y decisiones adoptadas por el partido desde que se tuvo conocimiento de los hechos".

PSdeG Reunión de la Ejecutiva del PSdeG celebrada este lunes en Santiago

Para concluir este comunicado remitido a los medios con la afirmación de que "La dirección del PSdeG considera necesario tratar esta cuestión en el órgano máximo entre congresos, con toda la información disponible y desde el respeto a los procedimientos internos y a las garantías que deben regir en situaciones de esta naturaleza, poniendo siempre en el centro la protección de las víctimas".

Veremos si estas explicaciones sirven para calamar y acallar las voces críticas que en estos últimos días han pedido a Gómez Besteiro y a su Ejecutiva, primero, a que diera las explicaciones que aclararan su proceder desde que se tuvo conocimiento de las primeras denuncias contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Y, segundo, asumir las responsabilidades que corresponda ante las dos semanas de crisis desde que esta se iniciara, incluso llegando a pedir la dimisión del propio Besteiro.