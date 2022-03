Muchos pescadores pasan hoy el día en tierra en Galicia, en puertos como el de Portosín (A Coruña) están arreglando redes o preparando los barcos para cuando puedan salir.

El sector ha decidido parar en esa localidad marinera situada en la ría de Muros y Noia porque con el actual precio del carburante no les compensa salir a faener.

Los pescadores se han reunido en el puerto y reparan redes mientras comentan lo difícil de la situación que atraviesan, informa desde Portosín Patricia Iglesias.

Cerca de allí Inés, redeira desde hace 20 años, explica que "estamos con el agua al cuello".

Todo el sector está pendiente de la reunión de mañana con el ministro Luis Planas de la que esperan que salgan medidas que abaraten el precio del gasoil industrial que utilizan para mover sus barcos pesqueros.

A estas alturas del año lo normal sería que gran parte de la flota estuviese en el Cantábrico pescando caballa (xarda, en gallego). Sin embargo solo están en esos caladeros los barcos más cercanos (los de Burela o Celeiro), porque a los demás no les compensa en gasto en combustible.

SUBASTA FLOJA EN A CORUÑA

Con parte de la flota amarrada (algunos barcos artesanales y el cerco en localidades como Vigo o Portosín) las subastas han sido flotas esta mañana. En A Coruña, por ejemplo, se han subastado 10 toneladas de pescado, cuando lo de un día normal serían 80-90 toneladas.

Esta situación tiene sus consecuencias ya en las pescaderías y supermercados. Desde la plaza de Abastos de Santiago de Compostela confirman a Cope que este martes hay menos pescado que en días pasados.

También los supermercados notan las protestas. No hay género de importación y el producto de la zona llega a cuentagotas.

PROTESTAS EN LUGO. LOS TRANSPORTISTAS COLAPSAN EL TRÁFICO

Mientras, los transportistas que han decidido parar han llevado este martes sus protestas a la ciudad de Lugo. "A ver se van vendo que non somos unha minoría como din. EStámonos arruiando co prezo do gasoil, son 3.000 ou 4.000 euros ó mes que son insostibles", explica a Cope Lugo uno de los camioneros que secundan la protesta.

En Santiago encontramos a Víctor, un repartidor que está trabajando con normalidad. Él es asalariado y no decide si para o no, pero aún así entiende la protesta de sus compañeros y le preocupa la subida de costes que sufre su sector.

"Los entiendo perfectamente, yo no paro porque no puedo parar. La subida del gasto fue del 60% en el gasoil", lamenta mientras descarga la mercancía.

Con relación a la hostelería, por el momento no notan desabastecimiento de los productos básicos con los que trabajan. Sí han tenido que conformarse con formatos diferentes de bebidas y refrescos.

"No me llegó refresco de botella, solo de lata", explica a Cope Santiago José Manuel, un hostelero del Ensanche de la capital gallega.





COMPRENSIÓN CIUDADANA CON LA PROTESTA DE TRANSPORTE, GANADERÍA Y PESCA

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y las principales compañías de distribución como Gadisa, Vegalsa-Eroski o Estrella Galicia han emitido un comunicado en el que le piden a la Delegación del Gobierno que garantice la circulación de las mercancías y que negocie con el transporte para poner fin a esta protesta.

Mientras, los consumidores entienden en general a los colectivos que están manifestándose estos días. "Teñen razón, terá que polo menos darlle para sacar un sueldo", manifiesta a Cope Santiago la clienta de un supermercado que ha echado en falta harina en las estanterías.

"Los apoyo en todo, es gente que pasa la vida en la carretera, se están arruiando. Todos los españoles los apoyamos", dice otra mujer.