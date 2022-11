Paloma, voluntaria en el Prestige: "me impresionó ver Malpica cubierta de negro"

Esta semana se cumplen 20 años del hundimiento del Prestige frente a la costa de Galicia. Fue el 13 de noviembre de 2012 cuando el capitán comunicó una fisura en un tanque del petrolero, que transportaba 70.000 toneladas de fuel.

El barco fue alejado de la costa y finalmente se acabó partiendo en dos el 19 de noviembre a 250 kilómetros de Fisterra.

Han pasado ya veinte años del hundimiento del Prestige, de la marea negra y de los voluntarios que llegaron de toda España para recoger chapapote.

¿Cómo lo recordamos los gallegos?

"Me acuerdo del chapapote, de la movilización de la gente, del voluntariado..." explica en Cope un ciudadano en Santiago. "Fue una movilización y un cambio de mentalidad sobre que había que proteger el mar", añade otra compostelana.

Paloma, una madrileña que tuvo pesadillas con lo que vio en Malpica

Paloma de la Puerta Vallejo-Nájera es de Madrid y no dudó en venirse a Galicia a ayudar a sacar fuel de las playas.

Se apuntó con un grupo de bomberos que se desplazaron desde la capital y estuvo cinco días durmiendo en Corrubedo y retirando pequeñas perlas de chapapote del parque natural.

¿qué imagen le queda con más fuerza de aquellos días? La de Malpica, con todo el litoral pintado de negro.

"Me acuerdo perfectamente de la imagen de ir llegando a Malpica y ver las paredes de las casas junto al mar negras como cuervos. Me dejó una imagen en la cabeza que me he despertado muchas veces con pesadillas".