El padre de Diana Quer solicita que no se emita un vídeo con la reconstrucción del crimen

Quedan pocas semanas para que arranque el juicio contra José Enrique Abuín por el secuestro, agresión sexual y asesinato de Diana Quer. La Fiscalía pide por el caso Quer prisión permanente revisable para el Chicle, acusado de agredir sexualmente y asesinar a la adolescente, y le reclama una indemnización para sus padres, Juan Carlos y Diana, de 254.000 euros y de 36.000 para su hermana menor, Valeria.

En el escrito de acusación, el fiscal solicita prisión permanente por asesinato, una pena de veinte años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por el delito de detención ilegal, así como doce años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por el delito de agresión sexual. Diana Quer salió el 22 de agosto de 2016 a una fiesta en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), donde veraneaba con su madre y su hermana Valeria, romería de la que nunca regresó. Su cadáver se encontró en el pozo de una antigua fábrica de gaseosas el 31 de diciembre de 2017.

Ahora, se ha reabierto el debate sobre lo que se puede y no publicar en los medios de comunicación. El padre Diana está profundamente disgustado por el anuncio de difusión en un programa de televisión del video de la reconstrucción del crimen. "El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija", decía este lunes el padre, Juan Carlos Quer, que informa también de que ha solicitado a Telecinco que no se emita.

He solicitado a Tele Cinco que no se difunda el vídeo de la reconstrucción del asesinato de mi hija. El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija. Este vídeo es parte esencial del procedimiento. Ana Rosa si fuese tu hija no publicarías ???