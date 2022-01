La oposición se une en Ribeira para exigir una alternativa a la nueva variante

La oposición de Ribeira acaba de presentar una iniciativa conjunta para que, en sesión extraordinaria, el pleno municipal debata una iniciativa para que se encarguen y presenten los estudios alternativos al trazado de la variante que va a ejecutar la Xunta de Galicia.

Y que, con más o menos énfasis, rechazan los cuatro grupos políticos que han ofrecido en la mañana de este viernes una imagen de unidad en contra de la gestión realizada hasta ahora por el Gobierno municipal del popular Manuel Ruiz Rivas, al que acusan de incumplir el acuerdo plenario aprobado en 2019.

Acuerdo que exigía que se encargaran tres estudios independientes sobre el impacto del actual proyecto de variante, que se encuentran en una avanzada fase de tramitación en la administración autonómica, así como trazados alternativos que minimizaran el impacto medioambiental y vecinal entre los residentes en la zona afectada.

Según han denunciado los portavoces de los cuatro grupos municipales en la oposición, "O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, fixo pública a súa negativa a tratar ese asunto en pleno polo que os tres grupos nos vimos na obriga de forzar un pleno extraordinario para tratalo, ante o talante anti democrático do rexedor".

Abogan desde el BNG, PBBI, PSOE, Suma Ribeira "na necesidade de facer un estudo no que se valorara a proposta de reformar a estrada de Frións para convertela na circunvalación que Ribeira precisa", para lo que fuerzan la celebración de este pleno porque, como aseguraba el portavoz de Barbanza Independiente, Vicente Mariño "é coa unidade de todos como podemos forzar a que muden as cousas, como vimos de amosar coas recentes obras no porto de Palmeira"

ALTERNATIVA A LA VARIANTE

Según las formaciones firmantes del acuerdo que se abordará en el pleno extraordinario del lunes "Os argumentos para defender esta alternativa son sólidos por implicar un menor impacto ambiental ao non ter que facer grandes movementos de terra, tería menor impacto social ao non afectar núcleos habitados e sería máis económica por ter só que mellorar o trazado existente mediante o suavizado de curvas e a construción de carrís de subida e baixada adicionais".

Y aseguran que "esta proposta de facer a circunvalación por Frións, alén de beneficiar a barrios tan poboados como Fafián, Coveliño, As Avesadas e o centro urbano de Ribeira, daríalle servizo á poboación e negocios de Carreira e Aguiño, ademais de que as persoas que baixan de Corrubedo, Olveira, Oleiros e Artes ao centro de Ribeira poderían escoller esa alternativa para desembocar directamente nos aparcadoiros disuasorios das Avesadas coa conseguinte redución do tráfico rodado no centro urbano".

Una alternativa que, según recuerda el BNG, "xa foi formulada polo Bloque e xa fora obxecto de debate no Parlamento galego en 2016 na que o Partido Popular mostrara o seu rexeitamento".

Así las cosas, y ante la mayoría de concejales que suma la oposición en el Ayuntamiento de Ribeira, de nuevo este lunes se volverá a exigir al Gobierno municipal que se encarguen los estudios para ver la posibilidad de trazados alternativos al actual para la variante, aunque será otro cantar ver si en esta ocasión la reclamación se lleva a cabo, toda vez que desde la Xunta se sigue tramitando el proyecto actual cuya declaración de impacto ambiental quedaba aprobada a finales del pasado mes de noviembre y después de que, en la reciente reunión mantenida entre el regidor ribeirense con el Presidente de la Xunta de Galicia, éste anunciara que la 1º fase de las obras se iba a licitar este mismo año y que se encuentra ya en prceso de redacción.

REPROCHE DE LOS AFECTADOS

Por su parte, los vecinos que se verán afectados por estas obras y por el trazado de la variante han vuelto a reprochar al alcalde de Ribeira el incumplimiento del acuerdo plenario, instándole a que lo haga ahora ya que, como asegura el portavoz vecinal, Javier Gordillo, "o noso compromiso é que nos aceptaríamos sen rechistar a decisión que se tomara, sempre que se tivera feito un estudio comparativo dos tres proxectos presentados por personal técnico cualificado e independiente, como recollía o acordo plenario".

Algo que, a su entender, no se ha hecho hasta ahora.

