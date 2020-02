La oposición en Galicia, junta en una manifestación contra la gestión sanitaria

Miles de personas se han manifestado este domingo en Santiago de Compostela convocadas por la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública. Denuncian los problemas que sufre a su juicio el servicio de atención primaria y la falta de pediatras en centros de localidades pequeñas como As Somozas, en A Coruña o Mugardos.

Junto a esa entidad se dieron cita en la capital gallega todas las fuerzas políticas de la oposición, convencidas de que la sanidad es el talón de aquiles del gobierno Feijóo.

En un claro todo pre-electoral la diputada del Grupo Común da Esquerda, Eva Solla destacaba "la unidad de toda la oposición frente al Partido Popular". "Feijóo está derrotado a nivel ciudadano", añadía Luís Villares, de En Marea.

Por su parte la portavoz de Sanidad del BNG Montse Prado apuntaba que "este clamor hace ver que el Partido Popular va a perder las elecciones", y en el mismo tono el socialista Gonzalo Caballero hablaba del "fin de la era Feijóo".

��✂️ @G_Caballero_M na manifestación pola #sanidadepública ��”Unha maioría de progreso queremos sanidade pública de calidade fronte aos recortes, o desmantelamento e a precarización, e que Feijóo non a siga desfacendo nos meses que lle quedan na Xunta” #AdeusFeijoo #Cambio2020 pic.twitter.com/ANxfiWF4KN

�� As nosas deputadas e deputados estiveron acompañando a manifestación para reafirmar o noso compromiso cunha sanidade pública, gratuíta e de calidade. Seguimos traballando para poñer fin ás nefastas políticas do goberno do PP pic.twitter.com/vpZ37sFM1z