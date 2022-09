Estos son días en Galicia de hacer cálculos sobrecuánto nos vamos a ahorrar con las rebajas de impuestos que prepara la Xunta: la deflactación en el IRPF, las rebajas en el primer tramo de ese mismo impuesto del 9,4 al 9% o los beneficios que se anuncian para las familias con dos o más hijos.

Para el millón de contribuyentes que declara menos de 35.000 euros anuales la deflación le va a suponer unos 45 euros menos a pagar en la declaración de este año.

Los que están en el primer tramo, los que menos cobran, van a tener un ahorro extra y las familias de dos o más hijos van a pagar unos 250 euros menos por IRPF.

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, defendía este miércoles en el Parlamento las rebajas. "Imos seguir facendo o que depende de nós, deflactar o IRPF ou avalar ós mozos que van comprar a súa primeira vivenda".

Debate político en el parlamento de Galicia

Con el anuncio de la bajada tributaria en Galicia la política fiscal ha saltado a primera línea del debate político en la comunidad autónoma. Así, en el parlamento la portavoz del BNG Ana Pontón cargaba duramente contra el presidente Alfonso Rueda.

"Con menos faise menos, é unha falacia dicir que con menos impostos se melloran os servizos públicos"

En la misma línea, el secretario general de los socialistas gallegos Valentín González Formoso sacaba la calculadora desde Ferrol y manifestaba que que no comprende que " ós que teñen máis de 2 millons de euros lles rebaixe 4.000 euros por cabeza e coa deflactación do IRPF a rebaixa sexa so de 46 euros".

La opinión de la calle

La clase política tienen claro, por lo tanto, en qué bloque están; el centro derecha bajar impuestos, la izquierda mantenerlos o incluso subirlos a las rentas más altas.

¿Qué piensan los gallegos?

Hemos salido a la calle a preguntar y también hay división de opiniones, pero en general hay preocupación por el alto precio de los alimentos.

"La prioridad de muchísima gente es llenar la cesta de la compra y estarían dispuestos a renunciar a algunos servicios a cambio de tener cierto margen a la hora de ir a comprar".

"Baixadas de impostos hai que ver a quen e que impostos, con relación a subilos, España ten unha débeda enorme, Europa reclama impostos e a carga fiscal está por debaixo da da Unión Europea"

"Yo estoy conforme en que bajen impuestos por lo menos en los productos básicos como pescado, pasta o pan para que la gente con pocos medios económicos puedan permitirse comer como Dios manda".