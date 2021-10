El Obradoiro retirará el dorsal 14 en honor a Tonecho Lorenzo en el partido del sábado ante UCAM Murcia

Este sábado el Monbus Obradoiro dará el pistoletazo de salida a las acciones pendientes de celebración con motivo del 50 Aniversario del club.

Y comenzará por todo lo alto, tal y como se prometió en su momento, con la retirada de la camiseta con el número 14 de Tonecho Lorenzo, por ser una de esas personas que representan qué fue, qué es y qué será el Obradoiro.

Tonecho Lorenzo no solo ha sido jugador durante siete años en el club obradoirista, sino que también ha completado cuatro como entrenador ayudante, tres como responsable de cantera y uno como responsable de prensa.

Así, todos los asistentes al encuentro de este sábado, en el que el equipo recibe al UCAM Murcia, serán partícipes del homenaje inicial que se le realizará a un histórico como Tonecho Lorenzo y, como no podía ser de otra forma, verán como su camiseta cuelga del techo del Multiusos Fontes do Sar.

Tonecho se ha mostrado agradecido al club “por tener este detalle tan grande. Y a la vez me dan un poco de vergüenza estas cosas. Prefiero estar jugando ante 5.000 personas. Siempre digo que esta retirada la merece más gente, tanto o más que yo, porque este es un deporte colectivo en el que hay que premiar al grupo”.

Si echa la vista atrás, la leyenda obradoirista asegura que “en aquel momento no me imaginaba que retirarían mi dorsal ni que el club cumpliría 50 años. Esto es una sorpresa en el sentido de que, por aquel entonces, en el 1970, no esperabas que en el 2020 estaríamos celebrando el cincuentenario y que me harían este homenaje. No me lo esperaba”.