Núñez Feijóo ya es senador por designación autonómica

"Votos a favor de don Alberto Núñez Feijóo 41, votos a favor de don Miguel Tellado Filgueira 41, votos en blanco 31... quedan designados senadores en representación da comunidade autónoma de Galicia..." Así remataba el último acto institucional de Núñez Feijóo en el Pazo do Hórreo, después de 16 años, como se encargaba de remarcar él en el encuentro posterior con los periodistas: "tres anos longos como xefe da oposición e trece no de abaixo, como presidente da Xunta". Hoy le tocó volver al asiento de arriba, detrás del presidente Rueda, y asegura que se sintió "moi ben, porque aí foi onde empezou todo: se os españois queren me sentarei no de presidente, pero iso agora non é o prioritario".

Da el salto al Senado sólo con el respaldo de su grupo parlamentario, porque nacionalistas y socialistas entienden que esta designación sólo responde al interés de proporcionarle al recién nombrado líder del Pp nacional un altavoz para medirse con Pedro Sánchez, al carecer de escaño en el Congreso. "Os senadores autonómicos teñen como principal interese defender á comunidade autónoma á que representan, pero iso non o vai facer nin o señor Tellado nin moito menos o señor Núñez Feijóo, que o único que quere é un posto para confrontar co señor Pedro Sánchez", decía el portavoz del Grupo Socialista Luis Álvarez.

"QUE MELLOR QUE O XEFE DA OPOSICIÓN REPRESENTE A GALICIA"

Núñez Feijóo ha querido darle la vuelta al argumento, subrayando que en cuarenta años, es la primera vez que "o xefe da oposición representa a súa circunscripción electoral, que é Galicia, que mellor!" "O prioritario agora é defender os intereses de Galicia, con ese mandato me vou e ese é o mandato que vou a cumprir", insistió.

El caso es que, una vez que tome posesión mañana miércoles del escaño en la Cámara Alta, Núñez Feijóo podrá medirse con Pedro Sánchez cuando el jefe del ejecutivo acuda a las sesiones de control, algo que no siempre ocurre. El siete de junio tendrá lugar el primer "cara a cara", una cita en la que asegura "todavía no ha pensado". Lo dice con media sonrisa, para añadir que "o presidente parte con vantaxe nas sesións de control, porque conta co turno de peche, se as ten ben preparadas, gaña". Recordó que él ha protagonizado sesiones tanto en la oposición como en el gobierno y "sabe perfectamente que a sesión de control no goberno é moi cómoda... pero agora tócame estar na oposición é cumprirei os meus compromisos como xefe da oposición".

CON DESPACHO EN EL SENADO

El líder del PP, que ya es presidente del Grupo Popular por ser jefe de la oposición, dispondrá de un despacho en la Cámara Alta y su intención es asistir todo lo que su agenda permita a las sesiones plenarias, según fuentes de su equipo. Tras la toma de posesión del escaño mañana miércoles, el viernes está previsto que reúna a los grupos parlamentarios en el Senado para "fijar las prioridades de esta nueva etapa".

En julio se celebrará previsiblemente en el Pleno del Congreso el Debate sobre el estado de la Nación, pero fuentes de la cúpula del PP consultadas por Europa Press ya anticipan que Feijóo no está buscando ese cara a cara con Sánchez en la Cámara Baja. "No vamos a retorcer el Reglamento para buscar espacios que no son nuestros", aseguran las mismas fuentes.