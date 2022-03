Núñez Feijóo cree que miembros de su gobierno "deben ocupar secretarías ejecutivas" del PP nacional

El presidente de la Xunta y candidato a presidir el PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha dado a entender este jueves que pretende incorporar a miembros del Gobierno gallego como secretarios ejecutivos del partido en la nueva etapa que abrirá a nivel nacional a partir del congreso que se celebra en Sevilla este viernes y el sábado.

"Yo creo que sí, que debe haber miembros de la Xunta que puedan asumir responsabilidades de secretarías ejecutivas del PP a nivel nacional", ha respondido a la pregunta de si algún conselleiro formará parte de su equipo, asegurando que "primero, porque conocen el contenido y alcance de esas secretarías, segundo, porque los conozco muy bien después de varios años trabajando con ellos y, tercero, porque pueden aportar mucho a la política nacional".

De esta forma, Núñez Feijóo ha afirmado que está "absolutamente convencido" de que alguno de los conselleiros del Ejecutivo gallego podría ocupar "perfectamente varios de esos cargos" en el PP, siempre que sean compatibles con sus responsabilidades en la Xunta.

Por lo que respecta a otros cargos del partido que no sean compatibles con un Gobierno autonómico no ha querido avanzar nada y ha remitido al congreso extraordinario del PP este fin de semana en Sevilla donde tiene dos discursos, uno el viernes y otro el sábado, para "concretar los nombramientos importantes, al menos los de la cúpula".

LA SUCESIÓN "NO SERÁ POR DECRETO"



Feijóo tampoco ha concretado las fechas de su relevo en Galicia, tanto en la Xunta como en el PPdeG, más allá de que para el primero de los casos su sucesor no será señalado "por decreto", sino que le corresponde al Parlamento, con un proceso que se iniciará en abril y "durará varias semanas".

"La política no es señalar por decreto un sucesor. La sucesión de la Presidencia de la Xunta le corresponde exclusivamente al Parlamento de Galicia, será ahí donde residan las posibilidades del nombre definitivo", ha aseverado.



En lo que respecta al PPdeG, "será el partido el que tenga que decidir" cuál de las fórmulas que contemplan los estatutos será la elegida, ha dicho, sin querer pronunciarse sobre si va a haber un congreso extraordinario. Acerca de si la persona que le sustituirá al frente del partido en Galicia será la misma que en la Xunta, Feijóo ha respondido que no le parece adecuado hablar al respecto cuando ya firmó ayer la renuncia a su cargo como presidente, que se efectiviza mañana.

"Querido amigo, ya no soy presidente del PPdeG, por tanto no me pregunte sobre esos asuntos", ha contestado al periodista que le ha planteado la cuestión, tras lo que ha añadido que "en el último tiempo del partido, empezar a tomar decisiones sobre el futuro del partido seguro que sería poco alabado" por lo que no le corresponde a él "trasladarlo".

UNA SUCESIÓN "PREVISIBLE"

En todo caso, el mensaje que ha lanzado hasta ahora en relación a su sucesión en Galicia es que será "previsible" y con el objetivo de transmitir a los gallegos una sensación de "estabilidad", lo que sería contradictorio con más salidas de conselleiros para partir hacia Madrid, al menos de una forma inmediata.

Las declaraciones del todavía Presidente del PP de Galicia, ya que su renuncia no se hará efectiva hasta el viernes, 1 de abril, condidiendo con el inicio del Congreso de Sevilla del que saldrá como nuevo presidente nacional de los populares, se produce en la jornada en la que se ha conocido que propondrá a Cuca Gamarra como secretaria general.

Una propuesta, según Núñez Feijóo, que se produce "por el perfil, experiencia y trayectoria de Cuca Gamarra, primero como alcaldesa de Logroño y ahora como portavoz del grupo parlamentario" que, el mandatario gallego espera que "ahora ponga al servicio del partido desde la secretaría general".