Núñez Feijóo le pide a Sánchez un calendario de vacunación para "disminuir la ansiedad de la gente"

Primera reunión entre el presidente de la Xunta y el jefe del ejecutivo central desde las autonómicas gallegas y como era de esperar, la gestión de la pandemia ocupó buena parte de las dos horas que se prolongó el encuentro. Núñez Feijóo insistió ante Pedro Sánchez en que es necesario fijar un calendario de vacunación para toda España: espera que sea a lo largo del mes de febrero cuando se clarifique, "para que la gente sepa cuándo le va a tocar vacunarse, la seguridad disminuye la ansiedad", subrayó el regidor gallego.

Núñez Feijóo reivindicó tambien ante Sánchez una ley de pandemias que permita gestionar situaciones como la actual "sin estados de alarma ni toques de queda permanentes", aunque en este momento y para ayudar en los casos de extrema incidencia de la covid, defendió la ampliación de los toques de queda e incluso, la posibilidad de que las autonomías puedan decretar confinamientos municipales.

"Esta situación va a ser determinante en 2021, 2022 y veremos durante cuánto más tiempo"

Núñez Feijóo apreció "receptividad" por parte del presidente del gobierno a sus peticiones, sin embargo, la información que difundió Moncloa tras la reunión indicaba que para Sánchez, "el estado de alarma es el instrumento legal más sólido para combatir la pandemia"

REAFIRMADOS LOS VIEJOS COMPROMISOS CON EL AVE Y LA AP 9

El encuentro entre ambos mandatarios sirvió también para repasar otras cuestiones pendientes: está previsto que Núñez Feijóo se reúna en breve con el Ministro de Infraestructuras , pero hoy Pedro Sánchez le contestó ya al presidente autonómico "la pregunta que le formulan todos los gallegos: cuándo llegará el AVE a Galicia... espero que esta sea la definitiva, que estará en servicio en el segundo semestre de 2021". En cuanto a la vía "que utiliza el 60% de la población gallega", la AP-9, Sánchez aseguró que hay 50 millones de euros en los presupuestos para hacer efectiva la rebaja comprometida en los peajes y "con una nueva política de peajes, hacer la transferencia a la comunidad".

Donde no hubo anuncio alguno por parte de Moncloa fue en lo referente a la comprometida situación que atraviesan distintas industrias clave en Galicia. Feijóo avanzó que mantendrá una próxima reunión con la Ministra de Transición Ecológica, pero dice que Pedro Sánchez "ha tomado nota" de lo que ocurre en Alcoa, As Pontes, Ence... "la transición ecológica tiene que ser justa, no estamos en situación de destruir empleo". Reclamó también carga de trabajo para Navantia: "un barco puente de la Armada, que ya se ha hecho en el astillero ferrolano, mientras no se puedan empezar a construir nuevas fragatas".