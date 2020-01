Nuevos ataques a mascotas en el Parque de Belvís

Ha vuelto a ocurrir: un perro acabó esta semana en el veterinario, después de ingerir un objeto punzante oculto en comida que había sido depositada en uno de los parques más frecuentados en Santiago por los amantes de los animales de compañía, el de Belvís. Sorpresa mayúscula, porque se trataba del chip de una tarjeta, que había sido “afilado por las puntas”, según relataba un usuario del parque a Cope Santiago. Nos recordaba que tiempo atrás, “otro perro estuvo también a punto de asfixiarse después de tragar alambres esa vez, escondidos en salchichas”.

LA BASURA NO ES COSA DE PERROS

Los dueños de mascotas que frecuentan el parque de Belvís creen que se trata de sucesos aislados, pero eso no evita la preocupación y alertan además de que en muchas zonas de todo el parque se pueden encontrar residuos peligrosos y no sólo para los animales: “cristales o incluso jeringuillas, tienes que ir atenta todo el tiempo”, nos dice otra usuaria habitual. Recuerdan que, aunque las mascotas suelen llevarse la "mala fama", el problema real son las conductas incívicas de las personas, vayan o no con perro: “claro que nosotros tenemos que recoger las cacas” dice el dueño de un golden negro, “pero la gente deja bolsas, mondas de plátano, paquetes de galletas... y mira que hay papeleras!” añade señalando cuatro en apenas 100 metros. “Pero somos así”.

El parque de Belvís es uno de los preferidos para salir con mascotas en Santiago, junto a las zonas verdes de Fontiñas o el Restollal. Algunos usuarios reclaman que se delimiten más espacios, colocando vallas con puerta, para favorecer la convivencia entre paseantes y animales de compañía.