Nuevo incendio en O Porto do son, esta vez en Nebra

Parece que va algo mejor el incendio que se declaró este martes en Nebras, en la localidad coruñesa de O Porto do Son, situada en la ría de Muros y Noia.

El humo alertó a media tarde a los bañistas en la playa de Aguieira y la Xunta decretaba nivel 2 de alerta por proximidad con el núcleo de población de Queiro. Toda la comarca estuvo en vilo durante la tarde hasta que la situación empezó a mejorar.

Los hidroaviones cogían agua en la ría y las brigadas no dejaban de trabajar a pie de monte para intentar controlar la situación.

Después de toda la tarde trabajando con medios aéreos y terrestres se desactivaba el nivel 2 pasadas las diez de la noche. La situación había mejorado y ya no estaban en peligro las viviendas del núcleo de población de Queiro.

Hoy siguen allí trabajando los medios de extinción y la superficie calcinada por el fuego supera las 30 hectáreas.

No es la primera vez que arde la zona de Nebras. En la zona se produjeron incendios ya en 2017, y en 2012.

Y en o Porto do Son no descansan con los incendios. El fin de semana hubo otro fuego en San Pedro de Muro.

