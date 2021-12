La medianoche del 30 al 31 de diciembre entran en vigor las nuevas medidas que ha aprobado la Xunta de Galicia para intentar frenar la escalada de contagios de coronavirus que deja la sexta ola de la pandemia.

Desde la semana pasada la variante ómicron está dejando una escalada de contagios y casos activos que suponen un récord de toda la pandemia. Este martes se confirmaron más de 4.500 nuevos positivos y las pesonas con la infección activa superan ya las 32.000.

Para intentar revertir esa tendencia se reducen horarios en la hostelería y se intentan limitar las interacciones sociales en noches como la de Fin de Año o tardes como la de Reyes.

¿Qué podemos y qué no podemos hacer con las nuevas restricciones?

¿A qué hora tienen que cerrar los bares, cafeterías y restaurantes?

A las doce de la medianoche deben echar el cierre los bares, cafeterías y restaurantes. Las noches de los viernes y del sábado pueden ir una hora más y cerrar a la 1 de la madrugada.

Dentro de esa excepción del fin de semana está la noche de Fin de Año.

¿Cuál es el horario de cierre de las discotecas y pubs?

Con las nuevas restricciones para frenar el covid en Galicia el ocio nocturno tiene que cerrar a las 3 de la madrugada, tanto en Nochevieja como en el resto del periodo en el que van a estar vigentes las restricciones.

La Xunta se reunió con el sector este martes y ha comprometido ayudas para aquellos locales a los que no les compense abrir.

¿Me puedo tomar un café o una cerveza en la barra del bar?

No, se vuelve a prohibir la utilización de las barras en todo tipo de establecimientos de hostelería.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En las mesas el máximo de comensales que pueden estar juntos es de 8 si están ubicadas en interior y de 10 si están en terraza.

¿Cuándo debo poder la mascarilla?

La mascarilla es obligatoria tanto en interiores como en exteriores. Cuando estemos en un local de hostelería deberemos tenerla puesta salvo en los momentos en los que vayamos a consumir.

Para charlar con los amigos o siempre que no estemos comiendo o bebiendo debemos tener la mascarilla puesta.

¿Cuándo voy a tener que enseñar el certificado covid?

Toda la hostelería va a exigir certificado covid a partir del 31 de diciembre. Ocio nocturno y restauración ya estaban obligados a hacerlo, los bares y cafeterías hasta ahora solo a partir de las 21h, pero con las nuevas medidas que entran en vigor deberá exigirse también durante todo su horario de apertura.

A Xunta estende o uso do certificado covid durante todo o día na hostalería pic.twitter.com/qN9w0lEKdK — G24 (@G24Noticias) December 28, 2021

El certificado se va a seguir exigiendo en los hospitales y residencias de mayores y también en los gimnasios y espacios cerrados en los que se practica actividad física.

¿Puedo quedar con los amigos una vez cierre la hostelería?

No, en caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia autorice lo que la Xunta ha denominado "toque de no queda", es decir la prohibición de reuniones de no convivientes entre las 3 y las 6 de la madrugada.

Esa medida busca precisamente evitar interacciones sociales, fiestas y botellones en el horario en el que está cerrada la hostelería.

Para que entre en vigor debe contar con el aval de la justicia.

¿Puedo salir a la calle en el horario de "toque de no queda"?

Sí, pero si vas solo o con personas con las que convivas. Puedes ir con tu pareja o con los hijos, pero no quedar con personas con las que no convives.

¿Cuántas personas se pueden reunir para cenar en casa en Nochevieja?

En los domicilios privados no hay restricciones, pero sí recomendaciones. Desde la Xunta de Galicia proponen que no se junten más de dos unidades de convivencia, y recomiendan que sean los mismos que ya se vieron en las cenas y comidas de Nochebuena y Navidad.

Entre los no convivientes es importante mantener distancias, ventilar las estancias y poner mascarilla siempre que no se esté comiendo o bebiendo.

¿Cómo van a ser los eventos masivos?

La Xunta recomienda que no se celebren en ese periodo que va desde el 31 de diciembre hasta el 18 de enero. En caso de que tengan lugar el público deberá permanecer sentado.

Algunos ayuntamientos han empezado a cancelar las fiestas que tenían previstas para estos días. En Santiago de Compostela, por ejemplo, se ha suspendido la fiesta cotillón prevista para la noche del 31 de diciembre.

El Obradoiro se va a quedar, por lo tanto, sin celebraciones. Estos días la plaza principal de Santiago es lugar de encuentro de turistas y peregrinos que siguen llegando a la ciudad.

Vídeo Turistas visitan la plaza del Obradoiro, en Santiago





¿Cómo van a ser las Cabalgatas de Reyes?

Cada ayuntamiento va a decidir cómo va a ser su propia recepción de los Reyes Magos de la tarde del 5 de enero, pero la Xunta recomienda que se eviten aglomeraciones y que las cabalgatas sean estáticas.