Nuevas medidas en Galicia: ¿qué puedo hacer en Santiago y comarca desde el viernes?

A partir del viernes, 26 de febrero, Galicia entra en una nueva fase por la evolución de la pandemia: toda la comunidad volverá a dividirse por niveles y, salvo en 17 municipios, ninguno del área sanitaria compostelana, se recupera en mayor o menor medida la movilidad y la posibilidad de acceder a los servicios hosteleros en los locales.

Con la nueva norma, llegan también algunas dudas que intentaremos solventar.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE SANTIAGO?

La ciudad ha experimentado una notable mejoría: saldrá de las máximas restricciones después de haber pasado de una incidencia superior a los 700 casos por cada 100.000 habitantes a 165. La tendencia sigue a la baja, aunque muy pendientes de los hospitalizados y, especialmente, de la presión en las UCI. Según el último parte del SERGAS (Servicio Gallego de Salud), en el área sanitaria de Santiago-Barbanza hay 869 contagiados, 82 ingresados en planta y 20 en cuidados críticos.

La incidencia en Compostela es inferior a 250 casos, al igual que la mayoría de municipios de nuestro entorno, como Ames y Teo. El concellos de Ames, con 35 casos tiene una incidencia menor, incluso, a 150 casos, según los últimos datos aportados por Sanidad de la Xunta.

En el lado contrario, Ordes, con más de 250 de incidencia acumulada tendrá un nivel de restricciones más elevado que Compostela.

Con todo, esto no es una foto fija y no significa que no pueda haber variaciones en función de la evolución del virus: si los municipios empeoran, aumentarán de nivel de restricciones y viceversa. Cada martes el comité clínico se reunirá y tomarán decisiones de "aplicación automática", que entrarán en vigor al día siguiente.

NUEVAS MEDIDAS

Como norma general, en toda Galicia, los centros comerciales abrirán de nuevo durante los fines de semana y las clases universtarias presenciales se recuperan a partir del 1 de marzo.

A partir de ahí, Galicia se divide en tres niveles, según la afectación del virus:

Nivel 1, máximas restricciones: por encima de 500 de incidencia

Son 17 municios: Aranga, Cabanas, Carballo, Catoira, Corcubión, O Corgo, Gomesende, A Gudiña, Guitiriz, Larouco, Malpica de Bergantiños, Moeche, A Peroxa, Ponteceso, A Pontenova, Toques e Xunqueira de Espadañedo.

Su hostelería o las instalaciones deportivas seguirán cerradas.

Las reuniones solo se permiten entre convivientes

Continúa el cierre perimetral individual por municipios

Nivel 2: Entre 250 y 500 casos

En este nivel entran las áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol y Pontevedra de manera íntegra, aunque haya municipios en estas zonas con una incidencia menor. Es una de las excepciones de la norma. Además se incluyen otros 33 municipios de otras zonas.

En el área sanitaria de Santiago hay varios municipios en esta situación: con una incidencia superior a 250, pero menor de 500: Arzúa, Dodro, Frades, Ordes, Rois y Tordoia. La movilidad solo está permitida entre ellos.

Reuniones de hasta 4 personas sean o no convivientes

Hostelería abierta solo en terrazas, al 50% de capacidad y hasta las 18 horas. No se podrá servir en terrazas. Pueden volver a abrir gimnasios y piscinas en grupos de no más de 4 y siempre con mascarilla.

Se permite la movilidad entre los municipios de la misma área sanitaria, pero no fuera de ella. Es decir, un residente en un concello que pertenece al área sanitaria de Santiago con una incidencia de más de 250 NO podría moverse a un ayuntamiento del área de A Coruña, aunque tengan la misma incidencia. La movilidad, solo dentro de áreas sanitarias.

Nivel 3: Incidencia menor a 250

Aquí se encuentran las áreas sanitarias de Vigo, Lugo, Ourense, Lugo y Santiago, el 54% de la población gallega.

Se permiten reuniones de hasta 4 personas, convivan o no.

La hostelería puede abrir en el interior a un 30% de su capacidad y la mitad de la terraza. El horario máximo será hasta las 18 horas y la barra no podrá utilizarse para el consumo de la clientela, ha de permanecer cerrada.

La movilidad se permite entre concellos de ese mismo nivel, independientemente del área sanitaria en donde estén . Es decir, los habitantes de Santiago pueden ir a Ourense, por ejemplo, porque la incidencia de ambos es menor a 250 y comparten nivel, aunque están en área sanitarias distintas. Pero los compostelanos NO podrían ir a A Coruña ni a ningún municipio de su área sanitaria (tampoco de Ferrol o Pontevedra), ya que todos están en un nivel superior de incidencia.

. Es decir, los habitantes de Santiago pueden ir a Ourense, por ejemplo, porque la incidencia de ambos es menor a 250 y comparten nivel, aunque están en área sanitarias distintas. Pero los compostelanos NO podrían ir a A Coruña ni a ningún municipio de su área sanitaria (tampoco de Ferrol o Pontevedra), ya que todos están en un nivel superior de incidencia. Los gimnasios pueden abrir en las mismas condiciones que el nivel intermedio: máximo 4 personas y siempre con mascarilla.

¿QUÉ PUEDO HACER EN SANTIAGO Y COMARCA DESDE EL VIERNES?

Los compostelanos podrán tomarse un café dentro de un bar o quedar con amigos (un máximo de 4 personas por grupo) para comer en el interior de un restaurante. Los locales de hostelería, eso sí, han de cumplir un horario y un aforo. No se podrá cenar fuera de casa, ya que la hostelería tendrá que cerrar a las 18 h, aunque mantiene el servicio a domicilio o recogida en el local.

Además, hemos de respetar el toque de queda, que sigue vigente desde las 22 horas a las 06 horas.

También podremos volver al gimnasio, siempre con mascarilla y en clases donde no haya grupos de más de 4 personas.

Santiago recupera la movilidad con varias partes del territorio. Con el área sanitaria de Santiago, con concellos del mismo nivel (inferior a 250 de incidencia por cada 100.000 habitantes): A Baña, A Estrada, A Pobra do Caramiñal, Agolada, Ames, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Dozón, Lalín, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, O Pino, Oroso, Outes, Padrón, Pontecesures, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rodeiro, Santa Comba, Santiso, Silleda, Teo, Touro, Trazo, Val do Dubra, Valga, Vedra y Vila de Cruces. Todos esos municipios están en el mismo nivel, así que pueden moverse libremente entre ellos.

Un ciudadano de A Estrada puede ir a Santiago de compras o a pasar el día, ya no tendrá que tener justificación. Una persona de Oroso podrá ir a ver a sus familiares de Rianxo, por ejemplo.

No obstante, Ordes, Arzúa, Rois, Dodro, Frades y Tordoia no recuperan esa movilidad. Solo podrán moverse entre ellos y no fuera del área sanitaria de Santiago ni a concellos con un nivel inferior al suyo. Es decir, los vecinos de Ordes no podrán ir a Oroso o Santiago ni viceversa, pero sí a Arzúa. Los vecinos de Arzúa tampoco podrán ir a Santiago o a Melide, pero sí a concellos del área compostelana en su misma situación, como Rois y Ordes. Y tampoco podrán salir de la zona de Santiago a municipios que tengan el mismo nivel porque la movilidad es solo dentro del área sanitaria a la que pertenecen.

La excepción aquí es el concello de Toques, que permanece con las máximas limitaciones y cierre perimetral debido a que tiene una incidencia superior a 500.

Compostela y los concellos que estén en ese nivel de menos de 250 de incidencia también podrán salir de su comarca y área sanitaria a municipios de las áreas de Ourense, Lugo y Vigo. NO a A Coruña, Pontevedra o Ferrol porque estas tres ciudades y sus tres áreas sanitarias se cierran a los habitantes de fuera de esas zonas, al estar en un nivel mayor de limitaciones.

Entonces, los compostelanos podrán ir a Vigo a pasar el día o a la playa a Ribeira o a comprar a Lugo, pero no acceder a Ordes (tiene un nivel mayor) o a ver a familiares en Ferrol (su área sanitaria está cerrada).

¿COMO SÉ LA INCIDENCIA DE OTROS CONCELLOS PARA SABER SI ESTÁ PERMITIDA LA MOVILIDAD?

Los datos se publican en la web de la Xunta: coronavirus.sergas.gal.

Aquí, los mapas por concellos y con niveles de incidencia.

Primero, consulta la incidencia de tu municipio. Recuerda que si estás en áreas de A Coruña, Ferrol y Pontevedra no podrás salir de esas áreas. Si vives en la comarca de Santiago, tendrás que ver la incidencia de tu concello: si es inferior a 250 podrás salir de tu comarca a otras partes de Galicia a concellos con esa misma incidencia (menor a 250). Pero, hasta nuevo aviso, no podrás entrar en las áreas de A Coruña, Ferrol y Pontevedra.

Si vives en un concello con más de 250, pero menos de 500 (caso de Ordes, por ejemplo) sí podrás salir del municipio, pero siempre dentro del área sanitaria a la que pertenezcas (Ordes pertenece al área de Santiago) y no a otras zonas de Galicia. La movilidad se permite dentro del área y siempre con concellos de tu mismo nivel (Arzúa, por ejemplo).

Los cambios de nivel municipales se deciden los martes en nuevas reuniones del comité clínico y entran en vigor al día siguiente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si Ordes logra bajar de 250, el martes podría incorporarse al nivel inferior de limitaciones y recuperar movilidad con otros concellos.