Nueva senda para disfrutar de la costa de Ribeira a pie o en bici

La localidad coruñesa de Ribeira dispone desde ya de un nuevo espacio al aire libre para disfrute de paseantes y ciclistas. Se trata de una senda de cerca de medio kilómetro de longitud que, desde Punta do Laño hasta el Peirao Fenicio, ofrece la posibilidad de contemplar uno de los puntos de la costa de Aguiño más bonitos y desconocidos. Tramo cuenta con un trazado de 443 metros de largo y de 2,5 m de ancho y que enlaza con el camino ya existente hasta Punta Couso, ofreciendo un paseo por el litoral que cerca de 3 km.

Con un firme de zahorra natural, la senda está delimitada por bordillos de madera, ofrece unas condiciones idóneas para el disfrute de quien quiera recorrerlo paseando, corriendo o pedaleando.

UN ENCLAVE PRIVILEGIADO

La senda, que arranca en Transporto, en las cercanías del puerto de Aguiño, permite recrearse en la contemplación de notables elementos patrimoniales como es el caso del Porto Fenicio, cuyo nombre origina cierta polémica porque, si bien hay estudios que defienden que se trata de restos de un puerto construido por los Fenicios para hacer escala en sus viajes comerciales entre los siglos XI y VIII antes de Cristo, otras investigaciones apuntan a restos de una fábrica de saladura construída por empresarios catalanes a mediados del XIX

A lo largo del recorrido también se pueden contemplar los vestigios del antiguo almacén de saladura de A Covasa y, sobre todo, de las excelentes vistas de todo este tramo de la costa atlántica salpicada de islas como Vionta, Sagres y Sálvora.

MAIS RIVEIRA ATLANTICA 2020

Según informan desde el concello ribeirense, "Trátase dunha iniciativa enmarcada dentro da EDUSI Máis Riveira Atlántica 2020 que está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España e adscríbese a liña de actuación deste plan denominada Posta en Valor do Patrimonio Cultural e Natural e Turístico dentro do obxectivo de conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos".

En total, la actuación ha supuesto un coste de 53.738,23 euros y ha sido ejecutada por la empresa Bcnor Gestión y Soluciones Avanzadas, S.L y "O obxectivo da actuación residiu en protexer o borde litoral nesta franxa ao tempo que se garante o libro acceso e uso público da costa e se potencia o seu emprego como zona de esparcemento e benestar da poboación como de feito están facendo moitos veciños e visitantes que se achegan a este privilexiado enclave".