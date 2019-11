Nueva iluminación en la Catedral en Semana Santa, para recuperar el culto tras un año sin celebraciones

La Catedral de Santiago lucirá "como nueva" a partir de la próxima Semana Santa, gracias a la nueva iluminación que se está instalando con el patrocinio de la Fundación Iberdrola: aporta 800.000 euros para hacer realidad el proyecto que, según el arquitecto Ignacio Valero, es “una mirada para dar con la luz que demanda el templo en cada momento”, los de visitas, celebraciones ordinarias o el culto solemne. Será posible, además, aplicando tecnología novedosa, porque según Valero, en lugares como el Pórtico de la Gloria "se están desarrollando luminarias específicas que tienen unos requerimientos que la industria no es capaz de producir de modo estandarizado" y añade: "estamos llevando la tecnología al límite".

Luces nuevas para Semana Santa, cuando posiblemente se recuperará también el culto en el interior de la Catedral. Será, no en el Altar Mayor, sino en uno provisional, mirando precisamente hacia la figura del Apóstol y de espaldas al Pórtico de la Gloria.Y es que, recordaba el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, "el Altar Mayor estará en esos momentos en plena efervescencia de su restauración" puesto que se acaba de licitar la restauración de las policromías, el aparato lígneo de la Capilla Mayor... Así que es posible que haya culto, pero no como es habitual en el templo. Recordamos que la Catedral de Santiago ha permanecido abierta a las visitas del público prácticamente todos los días a pesar de las obras, pero no se celebran oficios religiosos desde enero de este año.