"Nuestro récord fue una coleta de 80 centímetros, de un chico"

“¿Cómo no voy a animar a la gente a donar su coleta? Si el pelo crece!” Nos lo dice con una sonrisa Raquel, una peluquera de Bertamiráns, donante ella también de cabello varias ocasiones. Cinco años lleva colaborando con Mechones Solidarios, una iniciativa que nació en Málaga en 2013, para “ayudar a la gente a afrontar los efectos de la quimioterapia”. Raquel nos cuenta que se unió a la asociación “por empatía... hoy es otra persona, pero mañana puedo ser yo, o cualquiera de mi familia: hay que ayudar”, concluye, “y además, no nos cuesta nada!”. Lo dice de nuevo con una sonrisa, pero eso no es del todo cierto. Ella es la que se encarga de preparar las coletas que se enviarán desde su establecimiento para hacer pelucas solidarias. En la mayoría de los casos, la persona donante se corta el cabello allí, aunque no siempre, así que hay que lavar el pelo, secarlo bien para que no se deteriore, hacer el envío... y es ella quien corre con los gastos.

Cualquier cabello puede donarse para pelucas solidarias

Cada vez más gente se anima a donar su pelo para que personas que lo han perdido en un tratamiento de quimioterapia puedan recuperar su imagen. Esto ha llevado tanto a Mechones Solidarios como a la Aecc a elevar el tamaño requerido para la donación: “nos recogen coletas a partir de 25 centímetros en la Asociación Contra el Cáncer, en Mechones, de 30 centímetros”, explica Raquel. El motivo: se está llegando al límite de la capacidad de almacenamiento de la asociación, como explica Mechones Solidarios en su web. Raquel Martínez también ha notado desde que colabora que cada vez son más las personas sensibilizadas: “muchas niñas nos dicen que quieren donar porque han sabido que la mamá de una amiga está enferma...” La donación récord en esta peluquería de Bertamiráns es hasta el momento la coleta de un joven que “llevaba 12 años sin cortarse la melena, la tenía por la cintura”: después de que Raquel y sus compañeras le hablasen de la posibilidad de donarla, dejó una coleta de 80 centímetros. No importa si el cabello es liso o rizado, tiene mechas o está teñido: igualmente se puede aprovechar para confeccionar las pelucas.

Raquel nos explica que las de cabello natural puede llegar a costar 2.000 o 3.000 euros... pero las que elaboran en Mechones Solidarios se distribuyen a precios reducidos, en función de la renta de la persona demandante, o incluso gratis si carece de recursos.

En la web Mechones Solidarios podemos consultar las distintas formas de colaborar con esta iniciativa... y si elegimos un cambio de look solidario, qué peluquería nos queda más cerca: hay casi 130 repartidas por las cuatro provincias gallegas.