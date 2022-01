Novos tempos para o renovado e ampliado Museo do Pobo de Galicia

Tras moitos meses de obras de un investimento de case 3,5 millóns de euros, o Museo do Pobo de Galicia situado no antigo Mosteiro de San Domingos de Bonaval en Santiago xa loce nas súas ampliadas salas unha parte das 15.000 pezas que atesoura na súa Colección Permanente e que, nesta primeira fase de ampliación da exposición museística, "permite cubrir a primeira etapa da Historia de Galicia", segundo o presidente do Padroado do Museo, Xusto Beramendi, quen adiantou que "este ano, se todo vai ben, cubriremos dous máis e chegaremos ao século XVIII".

Declaración de intencións perante o Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo e o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo quen puideron desfrutar xa da primeira das exposicións abertas grazas a ampliación de salas do Museo do Pobo de Galicia e que baixo o nome de A Historia de Galicia na Época Antiga e Sueva, permite desfrutar e entender as súas orixes grazas á riqueza etnográfica que alberga o museo.

Faino a través de tres módulos con 64 manifestacións artísticas e culturais, un discurso museístico moderno e máis audiovisual e obxectos de gran valor, entre eles, 19 doados por institucións da Xunta, como a agulla de óso de Punta Atalia ou vidro da Cidadela de Sobrado dos Monxes.

“Unha proposta, en definitiva, que arroxará luz sobre unha época fascinante da nosa historia e que non só se abre ao público galego e nacional, senón que tamén se dirixe aos visitantes internacionais interesados en coñecer o que Galicia foi, para comprender o que Galicia é”, dixo Núñez Feijóo, enxalzando a modernización do proxecto expositivo do Museo do Pobo Galego "para poñer a Galicia ante si mesma e seguir promovendo a galeguidade aberta".

Durante unha visita ás novas salas da Colección Permanente do Museo, que contou cun investimento de 3,4 millóns de euros a través do Consorcio de Santiago no que participa o Goberno galego, o presidente felicitou ao Padroado por ofrecer un exemplo de colaboración público-privada no ámbito da cultura; e ao Museo, por seguir deseñando novos proxectos que "contribúen a facelo máis diverso e conectado con outras institucións".

E que, segundo o titular da Xunta, permitirá "Seguir recuperando o folclore, as tradicións e a antropoloxía, promovendo exposicións e todo tipo de iniciativas que facilitan que nos recoñezamos como pobo, que tomemos plena conciencia do noso, que nos vexamos herdeiros dunha cultura secular e que nos concienciemos á hora de protexela e divulgala dentro e fóra".

EVOLUCIÓN DO CENTRO

Nesta liña, o presidente do Executivo autonómico destacou que co paso dos anos, o Museo do Pobo Galego acreditou por méritos propios "o seu papel como cabeceira espiritual e simbólica da rede de museos antropolóxicos de Galicia", que se reforzou en 2012, coa consideración da Biblioteca como de especial interese para a Comunidade e que se potencia co Arquivo, co traballo do Departamento Educativo de Acción Cultural e con "un gran afán investigador".

Lembrou, ademais, que entre 2021 e 2022 a Xunta investirá 36 millóns de euros para apoiar a rede museística da Comunidade e promover o atractivo e riqueza da cultura galega, dos que case 10 millóns estarán destinados á programación de actividades nos distintos centros, ademais do compromiso coa creación dun Sistema Gallego de Centros Museísticos, ao amparo da Lei de Museos.

Pola súa banda, o presidente do Padroado do Museo, Xusto Beramendi, agradeceu na súa intervención a achega económica das distintas institucións, que permitiu que as salas poidan cubrir a primeira etapa da historia de Galicia e amosando a sua esperanza de que "neste 2022 se cubra o periodo ata o século XVIII e podamos acabar na Galicia actual en dous anos como moito".

Verbas que tiveron resposta do alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, que lle tomou a palabra para manifestar que "oxalá se poida acabar en dous anos" e, aínda que asegurou que non o pode anticipar, destacou o "excepcional labor" que, desde a súa posta en marcha, desenvolve este centro museístico nun dos emprazamentos mais fermosos e con mais significado da capital de Galicia, o Mosteiro de San Domingos de Bonaval.