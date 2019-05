Noriega: "Lo que peor hicimos fue lo que no pudimos hacer"

Martiño Noriega sí se votará a sí mismo. Después de cierta polémica nos confesaba que está censado aquí, en la Algalia y esta vez, no como en las pasadas elecciones generales, sabe a quién destinará su voto: a Compostela Aberta. Con esa broma empezábamos la entrevista.

Le pedíamos al alcalde y candidato a la reelección un balance de estos cuatro años y si hay algo de autocrítica. ¿Qué es lo que peor han hecho en este tiempo? Noriega señala que lo peor ha sido lo que no han podido hacer: transformar la administración local para los servicios a la ciudadanía: "Es cierto que tiene una disminución de personal, obligada a hacer más con menos, es cierto que está lanzada la administración electrónica, pero los circuitos administrativos, la prestación de servicios o la tramitación no van acorde con lo que tiene que ser el Concello de una capital del siglo XXI". Noriega señala como soluciones la contratación de más trabajadores o la administración electrónica, para estar "a la altura de la capital de Galicia".

¿Y que ha sido lo mejor? Señala que se ha bajado la deuda, se han captado fondos europeos y señala los avances sociales: "Esta es capital solidaria, la ordenanza de garantía báisca, las becas de comedor, haber multiplicado el contrato de Axuda no Fogar... son datos objetivos".

Se ve con fuerza en esta campaña, cree que ha ido mejorando conforme el paso del tiempo y "más allá del incidente viralizado del ciudadano X, que nunca en cuatro años me ha ocurrido una situación así, he recibido críticas, ánimos, gente que se queja... pero no se traspasan determinadas líneas". La campaña cree que juega en favor de CA "a diferencia de otras formaciones políticas somos dinámicos, pateamos el territorio, a nosotros la campaña nos suma, a otros se les está haciendo demasiado larga, como a Bugallo".

¿Y qué les contesta a la gente que dice que no hizo nada palpable? Martiño Noriega señala que se han desbloqueado grandes infraestructuras y hay obras en marcha en la ciudad. "La ciudad es mejor que hace cuatro años y luce mejor"

PORRA

El candidato de Compostela Aberta se anima a hacernos su porra numérica: CA: 8, PP: 7, PSOE: 7, BNG: 2, C's: 1

Audio

FICHA DEL CANDIDATO

*Nombre: Martiño

*Apellidos: Noriega Sánchez

*Edad: 44

*Lugar de nacimiento: A Coruña

*Estudios: Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago, con la especialidad de Medicina de Familia. DEA en Salud Pública por la USC.

*Lugares en los que ha trabajado: Centro de Salud del barrio compostelano de Fontiñas, Centro Hospitalario Universitario de Santiago, coordinador en la Fundación 061.

*Cargos políticos anteriores: Fue concejal en el ayuntamiento de Teo (A Coruña) desde 1997, primero en las filas del BNG y posteriormente en una escisión de la formación frentista, ANOVA. En 2007 fue elegido alcalde de Teo, cargo que ocupó hasta 2015. Ese año se presentó a las elecciones en Santiago, donde es regidor municipal en la actualidad por Compostela Aberta.

*Estado civil: vive en pareja

*Hijos: Dos

*Aficiones: Cualquier actividad con sus hijos, la música, la literatura y el mar.

Aunque nacido en A Coruña, Santiago de Compostela y Teo son los dos epicentros vitales y políticos de Martiño Noriega. En la capital de Galicia pasó los primeros años de su niñez: pronto su familia se trasladaría al ayuntamiento vecino, donde fue alcalde durante 8 años y donde mantiene su residencia.

Sin embargo, en Santiago estudió la carrera de Medicina y ejerció en diferentes destinos, desde el Hospital Clínico, un Centro de Salud o el 061, antes de dedicarse íntegramente a la política.

El Bloque Nacionalista Galego fue su primera “casa política”: militó en la formación frentista oficialmente desde 1993 hasta 2012, cuando se dio de baja y junto a uno de los fundadores del BNG, Xosé Manuel Beiras, inició otro proyecto también de corte nacionalista de izquierdas, ANOVA. Fue con esas siglas con las que se hizo con la alcaldía de Teo, donde gobernó hasta 2015, año en el que se volvió a presentar a las elecciones, pero del otro lado de la “frontera”, en Santiago, y encabezando una de las “Mareas municipalistas”, Compostela Aberta, integrada por miembros de Esquerda Unida, Espazo Ecosocialista, del sindicato nacionalista CIG o antiguos militantes del BNG. Con el 34,5% de los votos, fue la lista más respaldada: obtuvo 10 concejales y desbancó del gobierno al Partido Popular, que cerraba una legislatura en la que se sucedieron tres alcaldes distintos.

Martiño Noriega no confirmó hasta septiembre de 2018 que optaría a la reelección en 2019, un suspense que alimentó las especulaciones sobre su aspiración a sustituir a Luis Villares al frente de “las Mareas” como candidato a la Xunta, sobre todo desde que el partido instrumental entrara en una profunda crisis de incierta resolución. Noriega responde asegurando que “lleva tatuado Compostela bajo la gorra”. ¿Aguantará el tatuaje toda la legislatura?

