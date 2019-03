Un niño se pincha en un parque de Santiago con una jeringuilla contaminada con hepatitis C

Los padres de un niño de corta edad residente en el País Vasco viven una auténtica pesadilla desde el pasado 16 de febrero. Se habían desplazado a Santiago de Compostela para pasar el fin de semana y su hijo se pinchó con una jeringuilla cuando estaba jugando en un parque próximo al hospital Gil Casares. Desde entonces viven con la duda de si el pequeño se contagió con hepatitis C.

"De repente, el padre comprobó que el niño que había quedado quieto e intutivamente fue a junto a él. Tenía una jeringuilla clavada en la mano", explica a Cope Santiago Ángel Sáenz, el abogado de la familia.

Rápidamente llevaron al pequeño al hospital, donde los médicos comprobaron que los restos de sangre del dispositivo estaban contaminados con hepatitis C. Por el momento el niño no presenta síntomas de haberse contagiado, pero existe un periodo ventana en el que las pruebas analíticas no pueden detectar la presencia de la infección. "Tienen que esperar seis meses para estar seguros", explica su abogado.

Como es lógico, la preocupación de los padres es máxima, y no pueden quitarse de la cabeza que su pequeño puede sufrir una enfermedad que aunque actualmente tiene tratamiento sigue siendo grave.

LOS VECINOS LO VENÍAN DENUNCIADO

A los vecinos de la zona del Hospital Clínico de Santiago no les ha extrañado en absoluto el accidente. Son muchos los que vienen denunciando desde hace tiempo la presencia de jeringuillas tiradas en las inmediaciones del parque infantil.

"Sabíamos que iba a pasar algún día porque vemos jeringuillas todos los días, incluso hemos mandado fotos a comisaría para que vengan a retirarlas", explica una mujer consultada por Cope.