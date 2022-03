El Multiusos Fontes do Sar acogerá la Junta Directiva del PP de Galicia, crucial en el futuro de Núñez Feijóo

El pabellón Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela acogerá este miércoles, 2 de marzo, la que se espera sea una crucial Junta Directiva del Partido Popular de Galicia y en la que quien ha sido su presidente desde el año 2006, Alberto Núñez Feijóo, podría anunciar su candidatura a presidir el Partido Popular en el Congreso Extraordinario convocado en Sevilla para los próximos días 2 y 3 de abril.

La elección de este recinto multiusos que alberga habitualmente los partidos del Obradoiro de baloncesto, además de conciertos de todo tipo y eventos como El Circo del Sol, se debe a la importante afluencia de personas que se espera a la Junta Directiva y que fuentes del PP de Galicia han cifrado en unas 400.

Se da la circunstancia, además, de que la previsión meteorológica para este miércoles en Galicia es de chubascos que serán puntualmente fuertes a partir de la última hora de la tarde en la provincia de A Coruña, lo que podría haber impedido celebrar esta Junta Directiva en un espacio abierto.

Aunque está previsto que comience a las 17.30 horas, la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo está fijada para las 18 horas. Momento en el que todo apunta a que desvelará su decisión y su futuro inmediato en el partido, con su candidatura a presidir el PP que supondría, en caso de ser elegido, dejar las responsabilidades al frente del partido a nivel autonómico que preside desde la renuncia de Manuel Fraga Iribarne tras perder el gobierno de la Xunta de Galicia, a pesar de haber ganado las elecciones autonómicas de 2005.

"ESCUCHAR AL PARTIDO"

El presidente gallego no ha querido desvelar este martes, tras la Junta Directiva del PP celebrada en Madrid, cuál será esta decisión, aunque todo apunta a que anunciará su candidatura al Congreso de abril.

"Vamos a ver cómo podemos desde Galicia ayudar y comprometernos con el PP y una vez que escuche a mis compañeros (en la Junta Directiva) me dirigiré a ellos y a través de ellos, a todos los afiliados del PP y al conjunto de los españoles", ha anunciado Feijóo, quien ha recalcado su intención de respetar las formas y los estatutos del partido.

Además, ha animado a que cualquier persona que tenga un proyecto para el PP a que dé un paso y se presente para presidir el partido. Por su parte, ha señalado que será respetuoso con cualquier compañero que lo haga y ha pedido que "no tengan miedo", al recordar que él no lo tuvo en 2006, cuando sucedió en un congreso a Manuel Fraga, y ahora es presidente de la Xunta.

Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que la actual situación orgánica "hay que zanjarla" y que deben ponerse a disposición de España porque considera que son un instrumento democrático de la España constitucional y que nunca la han fallado.

"LO HECHO NO ES DE RECIBO"

"Estamos absolutamente persuadidos de que lo que hemos hecho no es de recibo, la situación a la que hemos llevado a nuestro partido no la merecen no ya nuestros militantes, sino simplemente cualquier ciudadano con derecho a voto", ha señalado el dirigente gallego en clara crítica a cómo ha gestionado la hasta ahora dirección popular la situación.

También ha querido agradecer todo lo que han hecho sus compañeros hasta ahora, puntualizando que aquellas cosas en las que hayan acertado las hay que mantener y profundizar y las cuestiones en las que se hayan equivocado las tendrán que rectificar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cualquier caso, considera que ha llegado el momento en el que los afiliados deben hablar con nitidez, libertad, sin presiones y con el único objetivo de acertar.

Cree que ahora los dirigentes tienen un voto "exactamente igual" que cualquier afiliado de cualquier pueblo de España y los que tienen responsabilidades tienen que escuchar y reflexionar y los militantes "tienen que hablar".

UN HOMBRE DE CONFIANZA DE FEIJÓO, EN EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO

Aunque no será hasta mañana cuando sepamos la decisión de Núñez Feijóo, es evidente que sus hombres de confianza van tomando puestos de responsabilidad para abordar el plazo que resta hasta la celebración del Congreso de Sevilla, como demuestra que el secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, haya sido designado como vocal en el comité organizador del congreso, órgano que pilotará la hoja de ruta hasta ese cónclave y que estará presidido por el eurodiputado valenciano Esteban González Pons.