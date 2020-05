Muchísima gente en las terrazas en Santiago en el primer día de la fase 1

Los primeros cafés en terraza supieron a gloria para los santiagueses, porque "el café de casa no sabe igual". Había muchas ganas de salir a la calle, de poder sentarse en una mesa y tomarse algo con familiares, amigos o compañeros de trabajo. En las primeras horas veíamos ambiente y según avanzó el día, animados por el buen tiempo, las terrazas comenzaron a llenarse.

En Porta Faxeira los responsables de los locales pedían buen tiempo para animar las salidas y consumiciones en la calle. Desde Farggi, Carolina nos contaba que necesitan un buen verano, "si viene un mal verano, eso sería el último clavo para el ataúd". Manifestaban su esperanza de que los compostelanos respondan ya que, de momento, no habrá turistas en las calles.

Algunos santiagueses manifestaban su temor en las redes sociales, al entender que la gente se estaba relajando demasiado: pocas mascarillas y pocas distancias de seguridad.

. @PazodeRaxoi todo eso son bares de Santiago. Ningún respeta as medidas. Todos multiplicaron o número de mesas. Se mañá se repite esta situación procederei a presentar denuncia por incumplimento do RD do estado de alarma. https://t.co/rVtLTDzZea