Entre finais de 2022 e comezos de 2023 comezará a intervención nunha das zonas posiblemente menos coñecidas do Seminario Maior de Santiago, o pavillón historicista que no século XIX seica se empregou para unha mostra agrícola.

Trátase dunha mellora incluida no Plan Director do conxunto monacal, declarado Ben de Interese Cultural en decembro de 2020. O proxecto, cun orzamento total de 1.2 millóns de euros, incluirá tamén o arranxo do muro exterior: arredor de 800.000 euros serán aportación do Estado a conta do 1,5% Cultural, mentres Xunta e Igrexa porán o resto dos cartos.

A directora Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta, María del Carmen Ínsua, explicaba que o pavillón quedará "totalmente rehabilitado, cunha fachada de vidro e madeira, recupéranse as columnas de ferro fundido, que teñen unha tipoloxía moi especial, simbólica, dende o punto de vista arquitectónico".

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, sinalaba no acto de presentación das obras que se " afianzan os pasos para seguir acreditando o valor singular deste ben" e asegurou que "a Xunta mantén unha relación estratéxica de intervención e mellora progresiva de San Martiño Pinario, primeiro elaborando un Plan Director, logo a declaración de BIC do Mosteiro e preto de 200 bens mobles do seu interior, a posta en marcha da programación cultural e agora, dando un paso cualitativo na súa posta en valor".

O reitor do Seminario Maior de Santiago, Carlos Álvarez, acollía con ledicia esta mellora, "unha ampliación do que xa hai, a partir dun espazo que se empregou durante algún tempo cun convenio co Consorcio, xa que alí estivo ubicada a Escola de Cantería".





Chaman a atención as columnas de ferro fundido





DE OBRADOIRO DE CANTEIROS E ALMACÉN, A ESPAZO CULTURAL

O obxectivo é que para o ano que ven, San Martiño Pinario conte cun novo emprazamento para exposicións e actividades culturais na zona interior aberta do conxunto. No lugar realizábanse nos últimos anos actividades de cantería e carpintería e tamén se empregou como almacén de pezas.



O proxecto recupera a tipoloxía orixinal, liberando espazos coupados por construcións recentes de ladrillo. Tamén se propon a recuperación da estrutura de ferro fundido, a de tesoiras de madeira e os muros de pedra que a sosteñen. O peche do pavillón será transparente e diáfano, construirase unha entreplanta para diferenciar superficies e completarase con instalacións e espazos auxiliares.

UN NOVO ALICIENTE PARA VISITAR O SEGUNDO MOSTEIRO MÁIS GRANDE DE ESPAÑA

A posta en valor deste espazo suporá un valor engadido para o conxunto de San Martiño Pinario. Aberto todos os días entre as 11 da mañá e as dúas tarde e de 16.00 a 19.00h, ofrece visitas guiadas tamén a diario ás 12.00 e ás 17.00h.

Pódese visitar prácticamente todo o conxunto arquitectónico, onde é parada obrigada a Igrexa, pero tamén as áreas museística e de exposicións permanente, onde se poden admirar o antigo coro lígneo da Catedral, pinturas e esculturas, o gabinete de historia natural, a botica do Mosteiro ou a Sacristía.

O espazo cultural de San Martiño Pinario programa tamén acotío mostras temporais e concertos.