Monseñor Prieto anima a cuidar la Semana Santa Compostelana

Queda casi un mes para los días grandes, pero mañana viernes, 10 de marzo, con la novena de Nuestra Señora de la Soledad, empieza a calentar motores la Semana Santa 2023 en Santiago.

Todas las actividades, tanto las celebraciones litúrgicas como la programación cultural y de ocio que se va a desarrollar desde este fin de semana y hasta mediados de abril en la capital de Galicia se puede consultar ya en los folletos que se acaban de publicar y que están disponibles en las cofradías y la oficina de Turismo de Santiago.









PREGÓN EN AS ÁNIMAS

El 26 de marzo tendrá lugar el pregón a cargo de monseñor Francisco José Prieto, elegido por la cofradía de la Esperanza, encargada este año también del diseño del cartel. El obispo auxiliar de Santiago confesaba esta mañana su cariño especial por este período litúrgico que animaba a cuidar y aseguraba que le alegra "ver como ao longo dos anos esta Semana Santa en Compostela vai dando pasos e vaiana afianzando no vivir e no sentir dos crentes e non crentes compostelanos e todos os que se achegan". Monseñor Prieto dijo sentirse honrado por haber sido designado en esta ocasión como pregonero "e ogallá que as miñas verbas saiban motivar, alentar, facer gustar o que é esa Semana no tempo, sete días pero Santa, porque tamén fala deses horizontes trascendentes na vida das persoas, que calquera que busca na vida un senso, a Semana Santa llo pode dar".

Tras la disolución de la cofradía de los Estudiantes hace unos meses por un decreto del Arzobispado, este año habrá una procesión menos en Semana Santa: serán en total dieciséis entre el 2 y el 16 de abril. Incluye esta programación el Via Crucis del Sábado Santo y el traslado del Santísimo Cristo de la Paciencia desde la Catedral a Conxo, "Dominica in Albis", esto es, el domingo siguiente a Pascua de Resurrección. En el programa de Semana Santa se incluye también los horarios de apertura de los templos de la ciudad, que en muchos casos se amplía en estos días especiales para favorecer la visita de los fieles.





MÚSICA, EXPOSICIONES, GASTRONOMÍA Y BUENAS PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

Este domingo, 12 de marzo, el Teatro Principal acoge el Certame de Bandas Paixón no Camiño, primera en la lista de 80 propuestas de ocio, cultura y gastronomía que incluye la programación de esta Semana Santa compostelana en la que repiten citas tradicionales como la Festa da Uña de San Lázaro o el Festival De Lugares e Órganos. El concello añade además este año por primera vez una recomendación bajo el lema "Santiago Natural", con ocho sendas accesibles andando desde la ciudad, de corta y media duración y poca o ninguna dificultad, pensadas para realizar en un par de horas o en medio día como máximo.

El concelleiro de turismo, Sindo Guinarte, asegura que las expectativas son buenas de cara a Semana Santa, viendo además cómo ha sido el arranque del año: "os datos que temos no que levamos de ano, que é a tempada máis baixa de todo o ano, xaneiro e febreiro, nalgúns indicadores, son mellores que os do Ano Santo 2022, que foi o Ano Santo que tivemos normalidade. Eu creo que estamos constantando desestacionalización do turismo", asegura Guinarte, lo que no implica que no vaya a haber "unha altísima presión turística nos meses centrais do ano". Destacó Guinarte también la recuperación de los peregrinos asiáticos en comparación con 2022, "que era un dos elementos que non recuperaramos de xeito sustancial porque esos países son máis cautelosos pero os datos son extraordinariamente bos". 250 compostelas se están entregando de media, según señalaba el Obispo Auxiliar, para quien la hospitalidad volverá a ser un reto para todos este año.