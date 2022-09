Moncho Fernández (Obradoiro): “O clube fixo o mellor equipo que podía facer”

A falta de pouco máis de dúas semanas para o comezo da ACB, Moncho Fernández amósase satisfeito co plantel que ten á súa disposición no Obradoiro. “Con todos estou moi ledo. Estou seguro de que o clube fixo o mellor equipo que podía facer porque o corpo técnico tamén somos parte participante nesta confección. Todo o que é a dirección deportiva, o corpo técnico, traballamos arreo todo o verán e penso que o clube fixo un esforzo moi grande para poder facer este plantel. Espero, agardo e desexo que estemos a altura do esforzo que o clube e a sociedade compostelana fixo para ter este equipo”, declarou na pista do Multiusos Fontes do Sar.

O mercado estival deparou as chegadas de Leo Westermann, David Walker, Rubén Guerrero,Dragan Bender, Marcus Paige e Marek Blazebic. Ademais, continúan no equipo xogadores coma Thomas e Philip Scrubb, FernandoZurbriggen, Alex Suarez, Álvaro Muñoz e Edgar Vicedo. “Agora o que temos que facer é converter este plantel nun equipo. Estamos no camiño e vamos a pelexar por acadar o máis lonxe que podamos. Que temos máis experiencia, sen dúbida. É certo que levamos catro días todo o plantel xuntos, pero creo que estamos nun bo momento. Estas dúas semanas que quedan son importantes porque aí imos ter un avance en progresión xeométrica podíamos dicir, pero a estas alturas da pretemporada, sí que estou ledo”, comentou o adestrador obradoirista.

Moncho Fernández tamén falou de casos concretos de xogadores recén chegados que poden precisar algo máis de tempo para adaptarse á competición. “Mais que por motivos de descoñecemento ou de experiencia, que nese aspecto creo que imos sobrados en tódolos postos, porque todos teñen coñecemento e experiencia, pero pode haber situacións persoais. Dragan volta á competición tras catorce meses e vai precisar o seu tempo. Para Marek tamén é a primeira experiencia fora da súa casa, de Lituania, pero o resto dos xogadores teñen experiencia dabondo tanto na Liga Endesa como en competicións de primeiro nivel”, indicou o técnico.

Despois da saída de Pablo Laso do Real Madrid, Moncho Fernández converteuse no técnico en solitario que leva máis anos cun equipo na Liga Endesa. “Prefería non selo. Estou ledo, orgulloso, fachendoso de seguir a ser o adestrador do Obradoiro e de que esta situación pouco frecuente siga así”.