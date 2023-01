Moncho Fernández: “Cualquier sueño que tengas para el futuro empieza por el trabajo inmediato y diario"

El Monbus Obradoiro comienza la segunda vuelta de la Liga Endesa en la pista del Gran Canaria, el domingo a las 18:30 horas. Moncho Fernández atendió esta mañana a los medios para hablar de su próximo rival: “Gran Canaria normalmente es muy brillante en el aspecto ofensivo, pero también lo son en el defensivo. Es un equipo muy bien trabajado en las dos partes de la pista, lo hacen francamente bien y ahí están los resultados en la clasificación. En el partido ante London Lions, sin tener un día muy acertado en el aspecto ofensivo, sin duda hicieron un gran trabajo en defensa que les permitió obtener la victoria”.

Preguntado por el partido de ida, en el que los obradoiristas perdieron 58-85, el entrenador del club compostelano señaló que vale como ejemplo de lo que puede suceder si no estás al cien por cien. “Sirve como muestra de que si en la Liga Endesa no metes, es complicado ganar. Es el rival que nos ha ganado con mayor facilidad y con una mayor diferencia de puntos. Cometimos errores defensivamente, pero creo que no fue ese el gran problema. Ni las pérdidas, porque solo tuvimos 10. Ofensivamente estuvimos muy mal, muy desacertados. Fue un día malo, con problemas, jugadores lesionados... No se deben comparar los partidos porque, aunque sea el mismo enfrentamiento, las mismas entidades, los equipos y estados de forma son diferentes, no están los mismos jugadores... Sirve como referencia, pero creo que cuando ya ha pasado este tiempo los equipos son diferentes”.

Moncho Fernández insistió en que “hay que hacer muchas cosas bien porque Gran Canaria es un equipo grande y los resultados así lo acreditan". "Cuando revisas los jugadores que forman parte de esa plantilla te das cuenta. El gran mérito del entrenador es que ha conseguido que esos grandes jugadores funcionen a gran nivel como colectivo. Se ve reflejado en los minutos de juego, en las anotaciones, en muchos aspectos estadísticos donde no hay un jugador que destaque por encima de todos. Es un equipo muy coral y global. Por eso, habrá que tener cuidado con todas estas cosas. Defensivamente lo están haciendo francamente bien. Es un equipo con gente muy física, intimidadora, muy potente en su aro, pero es que ofensivamente también lo están haciendo increíblemente bien porque tienen de todo: muy buenos bases expertos, anotadores y pasadores; aleros que pueden postear y que tiran saliendo de bloqueos o que se generan la acción en 1x1; la polivalencia de Salvó, Shurna e Inglis; dos pívots de una calidad física, intimidadora y finalizadora enorme... Creo que son una gran plantilla, pero sobre todo un grandísimo equipo”.

Tras quedarse a las puertas de la clasificación para la Copa del Rey, la prensa preguntó al entrenador obradoirista si el objetivo son los playoffs: “Creo que debemos centrarnos en lo inmediato, que es el siguiente partido. Y no hay más porque esa filosofía de la inmediatez no tiene por qué no ser ambiciosa. Tenemos que ser ambiciosos en lo personal, en ser el mejor equipo, en seguir creciendo, seguir trabajando, seguir siendo competitivos en cada partido... Y luego cuando llegue el momento, ya se verá, como pasó con la Copa. Había una posibilidad, el equipo hizo su trabajo y al final no fue posible. Y creo que este es el camino que debemos seguir. Creo que tenemos que ser conscientes de que cualquier cosa que quieras hacer o sueño que tengas para el futuro empieza por el trabajo inmediato y diario”.