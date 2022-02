El Monbus Obradoiro extiende el contrato de Edgar Vicedo hasta final de temporada

El Monbus Obradoiro ha extendido el contrato de Edgar Vicedo hasta el final de la presente temporada. El alero de 2,03 metros y 27 años se incorporó al equipo hace dos meses, y desde entonces ha disputado 5 partidos con el equipo compostelano.

Edgar ha confesado que esta extensión de contrato hasta final de temporada es “una gran motivación". "Tras un año duro, con cambios de equipos, poder tener la continuidad hasta final de temporada en el Monbus Obradoiro para mí es una gran motivación, poder ayudar al equipo en sus objetivos”, aseguró el madrileño.

Si algo destaca el jugador obradoirista desde su llegada al equipo gallego en diciembre, es el recibimiento que tuvo desde el primer momento por parte del grupo. "Lo que más me ha sorprendido es cómo me han acogido desde el primer día. Me siento como en casa, estoy muy a gusto y eso implica que hacer mi trabajo sea mucho más fácil. Es como definiría estar en el equipo, también en el club, es como una gran familia. Todo el mundo me ha dado su mano para ayudarme y lo noto en todo, esa filosofía también está en el trabajo diario, en los entrenamientos”.

¿Y qué objetivos se plantea Edgar? “El primero es seguir creciendo como jugador de la mano de este cuerpo técnico. El segundo es conseguir la permanencia del equipo, luchar por mantenernos en la Liga Endesa y todo lo que venga después. Creo que el trabajo que llevamos haciendo las últimas semanas es bueno. Tenemos que seguir en esa línea de esfuerzo y las victorias llegarán”, asegura.

El alero obradoirista lanza un mensaje a la afición: “Han estado en todos los momentos buenos y en los malos. Les sentimos muy cerca. Sabemos que van a seguir dándonos su aliento en cada partido. Por nuestra parte, daremos ese empujón y no faltará la entrega en cada entrenamiento y lo daremos todo en cada partido”.