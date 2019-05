El momento más tenso del debate de candidatos en Cope Santiago entre Agustín y Bugallo

Los cuatro principales candidatos a la alcaldía participaron este lunes en el debate organizado por Cope Santiago. En él expusieron sus propuestas en ámbitos como los servicios, el turismo o el casco histórico.

La nacionalista Goretti Sanmartín presentó al Bloque como un partido serio, el actual alcalde, Martiño Noriega (Compostela Aberta) negó que la ciudad esté peor que hace cuatro años "e incluso que hace ocho".

De todos modos el momento más tenso se vivió entre los aspirantes de PSOE (Xosé Sánchez Bugallo) y PP (Agustín Hernández) cuando salió el tema de la depuradora, que sigue sin ejecutarse depués de más de una década de tramitación.

"En 2011 estaba el acuerdo adoptado para hacerla en A Silvouta y hubo alguien (en referencia al PP) que decidió llevarla al juzgado", decía Bugallo cuando Agustín Hernández lo interrumpió para apuntar que "el proyecto fue anulado por el juzgado". A partir de ahí le sentó mal al apirante socialista la aclaración y visiblemente molesto afirmó que "no voy a entrar en eso porque se puede explicar más". "Haga el favor de no interrumpir, espero que este tiempo no se cuente", mientras su contrincante le reprochaba que "no se ponga nervioso".

Ambos fueron ya regidores y destacan su experiencia de gestión. Bugallo como alcalde durante 12 años, Hernández como conselleiro de la Xunta y alcalde durante un año.